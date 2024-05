Eurolega. Futuro azzurro, Procida come Gallinari e Bargnani. L’ala della nazionale miglior giovane del torneo

Da Lipomo al Rising Star di EuroLeague. Gabriele Procida è stato eletto miglior giovane della massima competizione continentale. Un riconoscimento prestigiosissimo, con due soli precedenti per il basket italiano: Andrea Bargnani e Danilo Gallinari. Entrambi scelti nella stagione successiva in NBA. Il classe 2002 è un prodotto del Progetto Giovani Cantù, e con il club comasco ha fatto il suo esordio in A il 13 ottobre 2019. Per un anno alla Fortitudo Bologna, dal 2022 è all’Alba Berlino. Con la Nazionale ha 18 presenze in Under 16 e 15 in Under 18, mentre con la Maggiore ha fatto il suo esordio il 18 febbraio 2021 a Perm contro la Macedonia del Nord. Il suo massimo è stato, in 20 presenze, il 12 agosto 2023, 16 punti. Ha partecipato alla World Cup 2023 nelle Filippine. Gabriele Procida (nella foto) ha sbaragliato la concorrenza dominando tutte le categorie statistiche più importanti tra gli Under 22 della competizione. E nel mirino ha il sogno NBA: già selezionato nel 2022 con la numero 36, da febbraio i suoi diritti appartengono agli Utah Jazz, coinvolto nella trade che ha portato il compagno di nazionale Simone Fontecchio ai Detroit Pistons. Purtroppo l’azzurro quest’anno resterà un piccolo rimpianto. Procida ha chiuso con largo anticipo la stagione per un infortunio e non potrà prendere parte al Preolimpico di Porto Rico, dove la Nazionale si giocherà a fine giugno l’accesso a Parigi 2024 in un girone di ferro con la grande Lituania. A.L.M.