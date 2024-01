Eurolega: l’EA7 Milano cade ancora, Valencia vince in rimonta

Valencia, 19 gennaio 2024 – Si complica la rincorsa verso un post nel play-in di Eurolega per l’EA7 Milano che spreca una ghiotta opportunità perdendo sul parquet di Valencia per 84-72 nella ventiduesima giornata di stagione regolare. La compagine allenata da Ettore Messina, priva ancora degli infortunati Mirotic, Baron, Lo e di Bortolani (il migliore nelle ultime settimane) incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella casalinga rimediata la scorsa settimana contro la Stella Rossa Belgrado.

Gli spagnoli, dopo una serie di ottime prestazioni non accompagnate dal successo finale tornano alla vittoria che mancava dal trionfo contro l’Anadolu Efes, si portano in classifica con due successi in più rispetto al roster lombardo. Quest’ultimo ha registrato l’esordio dell’ultimo acquisto del mercato, Rodney McGruder, impiegato per poco più di diciotto minuti chiudendo con quattro punti. Il duo Napier–Hall, coi suoi trentasette punti, è stato poco supportato dal resto della squadra che ha tirato complessivamente con meno del 27% dalla lunga distanza. Sul fronte spagnolo sono cinque gli uomini in doppia cifra: spiccano i quindici a testa di Brandon Davies, uno dei due ex della sfida insieme a Kevin Pangos, e di Chris Jones. Decisivo il parziale di 13-0 prodotto dagli iberici nella terza frazione che ha completamente ribaltato l’andamento dell’incontro mandando in tilt gli avversari incapaci di reagire e dover poi cedere il passo nell’ultimo quarto.

Gli spagnoli si impongono dopo tre sconfitte consecutive

I padroni di casa partono col piede giusto portandosi avanti sul 9-4 con la tripla di Semi Ojeleye, visto in Italia con la canotta della Virtus Bologna. Napier (migliore con venti punti) accorcia le distanze consentendo all’EA7 di tenersi a contatto in una fase piuttosto equilibrata. Arriva poi il turno di Hall che piazza la bomba del sorpasso: il play-guardia americano è protagonista di un ottimo momento che consente alla sua squadra di rispondere colpo sul colpo alle sortite dei Taronja. Nella mischia viene gettato anche il rientrante Shavon Shields che bagna il debutto con una conclusione dalla lunga distanza. Mella seconda frazione l’Olimpia prova a costruire un piccolo margine di vantaggio: Voigtmann firma il +3 al 14’ (26-29). Il match perde di smalto con le palle perse e la confusione che prendono il sopravvento al Pabellon Fuente de San Luis: Milano ne beneficia chiudendo sul +8 all’intervallo (32-40).

Al rientro dagli spogliatoi l’EA7 vola sul + 11 con la conclusione dalla lunga distanza di Napier. Valencia prima accorcia con Robertson prima di essere ricacciata indietro sul -10 da Shields e Poythress. Il timeout di Mumbru sortisce l’effetto sperato: ne nasce un mega parziale di 13-0 che riapre completamente la sfida grazie a Jones e Reauvers (59-56). Nel quarto periodo Milano resiste fino al 34’ quando Hall regalerà l’ultimo sorpasso (68-70). Davies dalla lunetta è infallibile ed insieme ad Ojeleye mandano i titoli di coda col punto esclamativo messo da Pradilla (79-70). Per Tonut e compagni adesso testa al campionato con la trasferta in programma domenica contro Pesaro.