Eurolega, lo Zalgiris batte l’Olimpia Milano. Virtus ko sotto i colpi di Ibaka

Milano, 30 novembre 2023 – Undicesimo turno di Eurolega amaro per EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, che vanno entrambe ko. A interrompere la mini-striscia positiva dell’Olimpia – che si presentava all’appuntamento dopo due vittorie di fila – è stato lo Zalgiris Kaunas che, dopo aver sconfitto sbancato il PalaDozza di Bologna all’esordio stagionale, ha espugnato anche il Forum di Assago battendo Milano 83-70. La compagine lituana è stata protagonista di una grande prestazione corale su entrambe le metà del campo: in difesa dove è riuscita a soffocare per larghi tratti della gara le bocche da fuoco di Milano e in attacco dove ha saputo far fronte all’infortunio subito a gara in corso da Butkevicius e si è fatta trascinare dal terzetto formato da Edgaras Ulanovas (20 punti e 6 rimbalzi), Keenan Evans e da Rolands Smits. Dopo un primo quarto chiuso avanti da Milano, lo Zalgiris ha alzato i giri del motore approfittando delle difficoltà nel tiro dall’arco di Milano (1/11 da tre per l’Olimpia nei 20’ iniziali) e piazzando un parziale di 9-0 che gli ha permesso di rientrare negli spogliatoi a +10 (31-41). Dopo l’intervallo Milano ha cercato di aggiustare la mira dalla lunga ma lo Zalgiris ha concesso pochissimo grazie a una grande difesa e risposto colpo su colpo spinto da Smits. Sorretta dai guizzi di Tonut, Milano nel quarto quarto ha quindi cercato di riaprire completamente i gioch, ma non è mai riuscita a spingersi oltre il -7 ed è definitivamente crollata sotto gli ultimi colpi di Evans.

La Virtus parte forte ma poi va ko a Monaco di Baviera

Trasferta amara in quel di Monaco di Baviera, invece, per la Virtus Segafredo Bologna, battuta 90-76 dal Bayern al termine di un match dai due volti e dominato dalle giocate dell’ex NBA Serge Ibaka, autore di 24 punti e 13 rimbalzi per un complessivo 34 di valutazione. Un bottino che gli ha permesso di vincere il duello a distanza con Toko Shengelia, il quale ha comunque chiuso con 15 punti all’attivo, 7 in meno dei 22 mandati a referto da Marco Belinelli. In casa Bayern, invece, a dar man forte a Ibaka ci hanno pensato altri quattro giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati, tra i quali spiccano Francisco, Edwards e Booker. Come detto, il ko dei bianconeri è maturato al termine di un match a due facce: Bologna è infatti partita con la quinta innestata, dominando in lungo e in largo con le giocate di Belinelli, Hackett e Shengelia e partendo con un tramortente 27-13. Il Bayern ha però saputo aspettare il proprio momento, che è arrivato in chiusura di seconda frazione, quando Bonga, Ibaka e Weiler-Babb hanno confezionato un 8-0 per il -2 bavarese all’intervallo lungo. Una fiammata che ha completamente riaperto ogni discorso e dato fiducia ai padroni di casa che poi, nel quarto quarto hanno saputo approfittare del crollo fisico della Virtus e hanno colpito con le giocate vincenti di Francisco, il quale ha ispirato il parziale di 14-2 che ha definitivamente permesso agli uomini di Pablo Laso di allungare le mani sulla vittoria.