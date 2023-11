Basket Eurolega, Milano ritrova il successo travolgendo Valencia. La Virtus Bologna cade a Madrid

Milano, 9 novembre 2023 – Giovedì di Eurolega dolceamaro per le squadre italiane: a gioire è stata l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo quattro sconfitte, è riuscita a ritrovare la via del successo: i biancorossi, tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago, hanno infatti travolto il Valencia – vera, grande sorpresa di questo primo scampolo di Eurolega – con un netto 83-52: a tracciare la rotta verso il successo di Milano – in una serata complicata per Shavon Shields (zero punti all’attivo su sette conclusioni tentate) ci ha pensato un incontenibile Nikola Mirotic, che nel solo primo quarto ha mandato a bersaglio 14 dei suoi 19 punti totali e ha raccolto rimbalzi preziosi. L’Olimpia ha così potuto prendere in mano l’inerzia del match e poi scappare grazie a un parziale di 12-0 alimentato dalle giocate di Diego Flaccadori e Stefano Tonut. Finita sotto di 19 lunghezze (34-15), Valencia ha abbozzato una timida reazione ed è riuscita a rientrare negli spogliatoi con 13 lunghezze di svantaggio (44-31). Toppo poco, però, per cercare di impensierire Milano, che nella terza frazione ha raccolto segnali e canestri molto importanti da Maodo Lo, capace di far spiccare di nuovo il volo all’Olimpia che a quel punto non si è più voltata indietro e ha stritolato una Valencia incappata in una serata a dir poco disastrosa sul piano dell’atteggiamento e della produzione di gioco e canestri, come dimostrano il 29% da due e il 29% da tre.

La Virtus Segafredo cade in casa del Real Madrid

Memori del ko casalingo patito lo scorso anno, i campioni d’Europa del Real Madrid si sono invece vendicati della Virtus Segafredo Bologna – che era reduce da quattro vittorie europee di fila – battendola con un perentorio 100-74 e continuando la loro marcia in vetta all’Eurolega a punteggio pieno. I “Blancos” sono stati protagonisti di una prova di grande solidità e qualità: lo spartiacque della gara è stato il secondo quarto, nel quale il Real ha stretto le maglie della difesa ed è salito di colpi in attacco piazzando un parziale di 27-10 che gli ha consentito di prendere il largo e successivamente gestire il parziale senza troppa fatica. Sul successo della compagine madridista ci sono le firme in calce di Facundo Campazzo – autore di un’altra doppia doppia (18 punti e 11 assist) – e della coppia di lunghi formata da Walter Tavares (17 punti e 7 rimbalzi) e Guerschon Yabusele (16 punti e 7 rimbalzi). Proprio il lungo capoverdiano ha guidato la reazione del Real dopo il buon inizio della Virtus che poi, guidata da Toko Shengelia (12 punti), ha rimesso la testa avanti proprio in chiusura di primo quarto (26-27). Le cose sono però drasticamente cambiate nella seconda frazione, quando il Real con la sua difesa tentacolare ha saputo mettere in crisi l’attacco dei bianconeri, i quali hanno gettato alle ortiche palloni preziosi che il Real ha poi saputo trasformare nei canestri della fuga: grazie a un tramortente 27-10, infatti, i padroni di casa sono rientrati negli spogliatoi a +16 e nella ripresa si sono limitati a contenere i generosi tentativi della Virtus di riaprire i giochi.