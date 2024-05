Eurolega, le qualificate alle Final Four

Bologna, 9 maggio 2024 – Al termine di un turno playoff a dir poco ricco di emozioni ed equilibrato – ben tre serie su quattro sono infatti terminate con gara 5 – si è chiuso il cerchio attorno alle 4 squadre che dal 24 al 26 maggio prossimi giocheranno la vittoria dell’Eurolega 2024 all’Uber Arena di Berlino. La prima squadra a strappare il pass per la finale è stata il Real Madrid che non ha lasciato scampo al Baskonia – entrato ai playoff con l’ottavo posto in griglia dopo aver battuto la Virtus Segafredo Bologna – battendolo con un netto 3-0 nonostante una gara 3 volitiva dei baschi, ai quali non è bastato un Marcus Howard straripante. Alle Final Four di Berlino i “Blancos” campioni in carica se la vedranno con l’Olympiacos Pireo che, dopo il Fenerbahce, è diventato la seconda squadra della storia a strappare il pass per l’ultimo atto della competizione – la terza Final Four di fila per il club ateniese – dopo aver vinto la “bella” in trasferta: trascinati dalle giocate sotto canestro di Kostas Papanikolaou – fuori nelle prime tre gare della serie e autore in gara 5 di un bottino personale di 11 punti – e Nikola Milutinov (10 punti conditi con 10 rimbalzi), ieri i biancorossi ellenici hanno infatti sbancato il Palau Blaugrana di Barcellona per 63-59. A dir poco prezioso in casa Olympiacos, però, anche il contributo dell’ex Victoria Libertas Pesaro, che ha chiuso quota 12 punti (miglior realizzatore dei suoi), ma ha soprattutto siglato la tripla che ha spento le speranze dei catalani, a cui non sono bastati i 17 punti di Nicolas Laprovittola. L’altra semifinale berlinese vedrà invece protagonisti il Panathinaikos Athene e il Fenerbahce Istanbul: i biancoverdi ellenici tornano alle Final Four dopo un'assenza durata ben 12 anni e dopo aver vinto la serie – ricca di emozioni, agonismo ma anche polemiche arbitrali ed extracampo – contro il Maccabi Tel Aviv: per il Pana, battuto in casa in gara 1 e finito per ben due volte sotto nella serie, è stata decisiva una gara 5 vinta 81-72 davanti a un’OAKA infuocata e grazie alla prestazione stratosferica dell’ex NBA Kendrick Nunn (26 punti con 6/10 da tre). Sul fronte opposto, come detto, alle Final Four ci sarà il Fenerbahce Istanbul che ha superato 3-2 il Monaco scrivendo, un’importante pagina di storia: la compagine turca è infatti diventata la prima squadra nella storia dell’Eurolega a vincere una gara 5 playoff in trasferta. Una “bella” giocata ieri alla Gaston Salle Medecin di Montecarlo, che ha visto i gialloblù avere la meglio per 80-79 al termine di un tempo supplementare in cui l’assoluto protagonista è stato Nick Calathes che, dopo un 1/8 iniziale al tiro dalla lunga, ha segnato due triple ravvicinate e recuperato una palla che si sono rivelate decisive per piegare le resistenze di un Monaco era partito sotto nella serie e a cui non sono bastati i 20 punti di Mike James, supportato da Elie Okobo (15 punti) e Donatas Motiejunas (16 punti e 8 rimbalzi).

Le gare alle Final Four

Panathinaikos Atene vs. Fenerbahce Istanbul (24 maggio ore 18.00 con diretta su Sky Sport e DAZN). Real Madrid Basket vs. Olympiacos Pireo (24 maggio ore 21.00 con diretta su Sky Sport e DAZN).