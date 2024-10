EUROLEGA. Shields e Mirotic trascinano l’Olimpia Milano: il Forum ruggisce, Paris finisce ko

Di carattere l’Olimpia risale la china nel suo momento più difficile e vince la sua prima gara in Eurolega, piegando Parigi 79-74. Quando i transalpini firmano il 63-71 al 35’ sembra profilarsi un’altra delusione, invece proprio in quel momento l’Armani cambia marcia e infila il parziale giusto. Lo fa grazie ad una ripresa speciale di Shields, autore di 17 dei suoi 19 punti nel 2° tempo, dandosi idealmente il campo con un Mirotic da 14 punti nel 1° tempo. Alla presenza del presidente dell’Eurolega Dejan Bodiroga che, qui a Milano, genera ricordi tricolori, i milanesi impazziscono dietro le scorribande di Shorts che dal “basso“ dei suoi 175 cm è imprendibile (17 punti), ma proprio nel momento decisivo trovano la chiave per limitarlo. Milano inizia forte con Mirotic autore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10’). La gara prosegue ad alto ritmo e aumenta la confusione. Alla fine a mettere ordine è Mirotic che dispensa basket (32-26 al 15’). Milano si spegne, Paris ne approfitta, sorpassa con Hifi (33-34) e chiude avanti al 20’ 35-39. I transalpini partono meglio (40-47), Milano risponde con Shields autore di 8 punti dopo il nulla del 1° tempo (48-54) e poi risale sino al sorpasso di Tonut (58-57). Lo spartito è ancora lo stesso, Shorts ne firma 8 di fila (60-67 al 34’), Shields si carica sulle spalle l’EA7 (71-73 al 37’), poi Ricci pareggia, LeDay sorpassa e infine Shields la chiude (78-74 a -21 secondi dalla fine).

EA7 MILANO-PARIS 79-74

(20-18; 35-39; 58-57) San.Pu.