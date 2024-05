Eurolega, stasera la finale Real-Panathinaikos: orari e dove vederla

Berlino (Germania), 26 maggio 2024 – Ultimi dettagli da sistemare alla Uber Arena di Berlino e poi, alle ore 20 (diretta su Sky Sport e DAZN), potrà finalmente alzarsi la palla a due dell’attesissimo atto conclusivo dell’Eurolega 2024: a darsi battaglia per la conquista della più ambita coppa europea di basket saranno il Real Madrid campione in carica e il Panathinaikos, tornato alle Final Four dopo 12 anni. Quella di questa sera è senza dubbio una finale inedita, dal momento che madrileni e ateniesi non si sono mai incontrati alle Final Four in epoca moderna, affrontandosi – dal 2000 ad oggi – solo ai playoff 2018 e 2019, con una doppia vittoria dei Blancos. Nella stagione in corso, che ha visto i Blancos dominare e arrivare con largo anticipo in cima alla classifica, il bilancio degli scontri diretti è invece in perfetta parità, avendo Real e Pana sbancato il campo dell’avversaria nel 13° e 27° turno. Ma come arrivano le due squadre all’ultimo atto di questa Final Four? Il Panathinaikos dopo aver sconfitto 73-57 il Fenerbahce al termine di un match iniziato con 30’ di ritardo per scontri tifosi e dai mille volti sul parquet: i “Greens” sono infatti partiti con il turbo innestato e poi hanno saputo resistete al rientro dei turchi, grazie soprattutto al contributo di Mathias Lessort (che dopo i 17 punti e 10 rimbalzi della semifinale darà senza dubbio vita a un bellissimo duello sotto le plance con Tavares), Kendrick Nunn e Jerian Grant. E proprio questo terzetto, assieme all’altro fuoriclasse Kostas Sloukas e a un supporting cast che può fare affidamento su giocatori di livello assoluto come Kostas Antetokounmpo, Marius Grigonis, Juancho Hernangomez, Dinos Mitoglou, e Panagiotis Kalaitsakis, avrà il compito di cercare di dare la giusta spinta per contrastare la corazzata madrilena, che in semifinale si è imposta per 87-76 sull’Olympiacos e può contare su un roster estremamente lungo e ricco di talento ed esperienza. A veterani del calibro di Sergio Llull, eroe della finale dello scorso anno, Sergio Rodriguez e Rudy Fernandez (al suo ultimo grande ballo europeo in carriera), si aggiungono giocatori di qualità, fisicità e freschezza come Musa (top scorer in semifinale con 20 punti), Hezonja, Yabusele, Campazzo, Tavares e Causeur – solo per citarne alcuni –, i quali sono in grado di fare la differenza in qualsiasi momento.

Le voci dei coach

I favori del pronostico pendono dalla parte del Real campione in carica, ma coach Chus Mateo preferisce andarci con i piedi di piombo: “La differenza la faranno i dettagli e noi cercheremo di dare il massimo per mostrare tutto il nostro carattere. Sarà fondamentale non tirarsi mai indietro. A volte i piccoli dettagli non sono piccoli dettagli, come prendere un rimbalzo, fare una buona difesa, perché non si sa mai come potrà andare a finire. Dobbiamo fare attenzione a tutto questo per fare una grande differenza”. Tra i “Blancos” mancherà ancora l’infortunato Gabriel Deck e sarà l’ultima gara di coppa in carriera per Rudy Fernandez: “Dobbiamo soltanto toglierci il cappello di fronte ai nostri tre veterani. Sarei felicissimo di vincere ancora con loro, specialmente per Rudy, che si ritirerà a fine stagione. Ovviamente anche per Gabriel Deck che non è qui con noi ma è un giocatore fondamente per la squadra. Tutti daranno il massimo per compensare la sua assenza”. Sulla panchina ateniese siederà invece coach Ergin Ataman, che due titoli di fila li ha già vinti da coach dell’Efes e non vorrebbe condividere questo traguardo speciale con il dirimpettaio Mateo: “Non voglio lasciarli tutto questo – ha detto un po’ scherzosamente il coach turco in risposta a Musa –. La storia dice che il record del back to back in panchina è mio e questa è una grande motivazione”. Ataman ha poi proseguito: “Sono molto contento per la città di Atene e per i nostri tifosi che hanno sempre creduto in noi. Abbiamo raggiunto la finale di Eurolega e dobbiamo godercela, poi faremo i conti con il risultato”.

Orari e dove vedere la gara: la finale di Eurolega Real Madrid-Panathinaikos sarà trasmessa in onda su Sky Sport e DAZN (streaming Sky Go e Now) domenica 26 maggio alle ore 20. Alle 17 (diretta su DAZN e Sky Sport) si giocherà invece la finale per il terzo e quarto posto tra Olympiacos e Fenerbahce.

MATTEO AIROLDI