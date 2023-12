Eurolega: la Virtus Bologna è un rullo compressore, piegato anche il Maccabi Tel Aviv

Bologna, 8 dicembre 2023 – E’ sempre più inarrestabile il cammino in Eurolega della Virtus Segafredo Bologna che, dopo aver superato dinanzi al proprio pubblico mercoledì scorso il Barcellona, si è ripetuta ancora una volta sul parquet di casa superando un’altra big della manifestazione ossia il Maccabi Tel Aviv. 100-90 il punteggio finale di una partita in cui il trascinatore è stato Tornike Shengelia che ha chiuso con 27 punti in trentatré minuti di gioco conditi da otto rimbalzi. Fondamentale il contributo di Marco Belinelli (22) con alcune sue triple che hanno respinto i tentativi di rimonta degli ospiti così come l’esperienza di Daniel Hackett. Per la compagine allenata da Luca Banchi si tratta della nona affermazione stagionale in campo europeo che permette di consolidare il terzo posto in classifica. Sulla sponda avversaria, reduce dal blitz in quel di Villeurbanne, non bastano i 26 punti di Lorenzo Brown (11/21 complessivo al tiro) con sette falli incassati.

Shengelia e Lorenzo Brown sono i due mattatori dell’incontro

L’ala georgiana è l’assoluto factotum per i padroni di casa mandando a bersaglio i primi sette punti per la squadra sebbene sia reduce da un attacco febbrile senza palesare stanchezza in virtù della eccellente prestazione fornita contro il Barcellona lo scorso mercoledì. L’equilibrio è la parola che caratterizzerà l’intero primo della sfida. Ai due tiri liberi iscritti a referto da Bryant Dunston è veloce nel replicare Rivero portando il punteggio in perfetta parità (16-16 al 6’). In partita ci entra anche Lorenzo Brown che è protagonista di uno dei vari duelli a distanza contro il più esperto Marco Belinelli. Il regista degli israeliani regala il momentaneo + 3 (20-23) ma Mickey replica con cinque punti personali. Baldwin e Cleveland tentano la fuga allo scadere della prima frazione con Lundberg che riduce ad una sola lunghezza il distacco tra le due formazioni (28-29 al 10’). Nel secondo quarto il Maccabi tenta la prima vera spallata approfittando della mano calda di Baldwin e Menco che regalano il 28-34. Un gap che verrà annullato in pochi attimi dalla Virtus con un contro break di 9-0 in cui si fa sentire Shengelia con due canestri che portano la sua firma. Un gioco da tre punti di Lorenzo Brown riequilibra la contesa (37-37 al 15’). Bologna colleziona un numero eccessivo di palle perse (6) ma riesce a creare problemi di falli al Maccabi, in particolare a Cleveland che deve fare i conti con quattro penalità. Una bomba in precario equilibrio di Belinelli conferma l’equilibrio di un incontro che si chiude all’intervallo sul punteggio di 49-49. Al rientro dagli spogliatoi Hackett decreta il +5 (54-49) mentre Sorkin cerca di tenere in partita i gialloblu col canestro che vale un possesso di differenza. L’aggressività, unita a qualche disattenzione, costringe le Vu Nere a spendere già il bonus falli tenendo in partita gli avversari. L’estro di Belinelli propizia il nuovo allungo: l’ex Spurs colpisce per due volte da oltre l’arco (71-61 al 36’). Sorkin tiene aperti i giochi al suono della terza sirena. Nell’ultima frazione Shengelia ribadisce i dieci punti di margine in favore dei felsinei chiamati a gestire un buon vantaggio dai tentativi di rientro del Maccabi che si rende pericoloso con Brown (86-83 al 36’). Dalla lunetta arriverà il sigillo definitivo che mette in cassaforte una vittoria tale da rendere indimenticabile questa settimana d’Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna.