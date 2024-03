Europe cup. Varese sogna la finale: "Contento dei ragazzi»

La Itelyum Varese sogna la finale di FIBA Europe Cup dopo il successo per 81-80 nella gara di andata con i turhi del Bahçesehir College: "Sono contento della prestazione, della partita che abbiamo fatto, soprattutto dell’approccio e di come siamo entrati in campo" le parole di Toma Bialaszewski. Ma ovviamente il +1 è tutto tranne che un capitale da difendere: "Abbiamo giocato molto bene di squadra, passandoci molto la palla in attacco. Quando giochiamo in questo modo siamo davvero una buona squadra e dovrebbe essere il nostro standard. Questo è quello che ho detto ai ragazzi in spogliatoio" conclude il tecnico USA.

Per Varese una belle iniezione di fiducia passata per le ottime prestazioni di Mannion, 15 punti, Moretti, 17, e Besson, 16. Soprattutto Davide ha saputo reagire al grave problema all’occhio accusato due domeniche or sono. Ma ora serve rimettere la testa sul campionato, con Treviso che ha agganciato i biancorossi a soli 4 punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Tra Europa e salvezza, i prossimi saranno i giorni più importanti della stagione della squadra di Tom Bialaszewski, e della società di Luis Scola.

Alessandro Luigi Maggi