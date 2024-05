Fabriano affonda. Roseto osso duro. Serve una scossa

liofilchem roseto

80

ristopro fabriano

59

LIOFILCHEM : Santiangeli 13, Guaiana 10, Donadoni 17, Mantazaris 1, Durante 4, Klyuchnyk 18, Dervishi, Tamani 2, Thioune 8, Marcucci, Maiga 7. All. Gramenzi

RISTOPRO FABRIANO: Verri 2, Centanni 11, Stanic 3, Gnecchi 5, Bedin, Negri 10, Giombini 10, Granic 14, Bandini 5, Knot. All. Niccolai.

Arbitri: Barbieri e Silvestri di Roma

Parziali: 27-14; 49-31; 65-48;

Note: Tiri liberi: Roseto 22/32; Fabriano 11/16. Tiri da 2: 20/39; 18/39. Tiri da 3: 6/19; 4/23. Rimbalzi: 44 (off. 11, Donadoni 8); 31 (off. 7, Giombini 8). Assist 18 (Donadoni e Mantzaris) 5; 9 (Bandini 3).

Fabriano in gara-2 esce da Roseto con una sonora sconfitta (80-59), torna nella città della carta sotto di 2 a 0. La squadra di Niccolai nelle prossime due gare casalinghe dovrà cercare di impattare la serie per poi giocarsi in gara-5 la. La squadra di Niccolai trova la serata no della maggior parte dei suoi uomini più importanti, tira con il 35.5% dal campo ed esce da queste due trasferte con le ossa rotte. Nella prima ha rischiato di vincere mentre nella seconda non c’è stata partita con i locali che hanno dominato sia in attacco che in difesa. Un primo quarto da dimenticare per Fabriano che una partenza scioccante non segna nei primi tre minuti al contrario Roseto non sbaglia e pesca il +10 (11-1). Fabriano si sblocca ma al 5’ è ancora sotto di 8 (15-7). Roseto non molla trova il +12 al 7’, gli ospiti all’8’ è a -7 (21-14). Al 10’ i locali sono avanti di 13 (27-14). Nel secondo quarto Fabriano sembra aver smarrito la via del canestro, Roseto ne approfitta e al 17’ trova il +20 (44-24). Al 20’ gli ospiti chiudono sul -18 (49-31). Al rientro, dopo l’intervallo, è sempre Roseto a comandare, Fabriano è in balia dell’avversario e al 26’ i locali volano a +22 (62-40). Nell’ultimo quarto Fabriano con un pizzico di orgoglio e con un parziale di 8-2 al 34’ è a -11 (67-56), ma è un fuoco di paglia.

Angelo Campioni