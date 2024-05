Fabriano non molla. Ristopro, che orgoglio. Roseto stavolta è stesa

ristopro fabriano

86

liofilchem roseto

69

RISTOPRO FABRIANO: Verri 5, Centanni 28, Stanic 9, Gnecchi 6, Bedin, Negri 10, Giombini 10, Granic 18, Bandini, Knot 2, Carsetti, Romagnoli. All. Niccolai.

LIOFILCHEM ROSETO: Santiangeli 13, Guaiana 8, Donadoni 14, Mantazaris, Durante 4, Klyuchnyk 13, Dervishi, Tamani 11, Thioune 1, Marcucci, Maiga 5. All. Gramenzi

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Melai di Calcinaia

Parziali: 18-23; 39-36; 67-53; 84-68

Note: Tiri liberi: Fabriano 17/22; Roseto 18/31. Tiri da 2: 18/45; 18/36. Tiri da 3 11/27; 5/21. Rimbalzi: 48 (off. 19, (Giombini 16); 37 (off. 12, Donadoni 7). Assist 15 (Verri, Stanic e Negri 3); 11 (Durante 4).

Un Fabriano in grande spolvero, concreto e determinato, in gara3 batte Roseto (84-68) con un grande secondo tempo e porta la serie sul 2-1 rimandando tutto a gara4 che si disputerà domenica sempre di fronte al pubblico amico. Dopo un primo tempo equilibrato la Ristopro prende il largo nel terzo quarto (67-53) poi completa il capolavoro nell’ultimo quarto dove prima trova il massimo vantaggio di 23. Al 40’ Fabriano è avanti di 16 (84-68) Grande prova del duo Granic (18p, 13r.)-Giombini (10p., 14r.) che chiudono la prova in doppia/doppia, Buona la partenza di Fabriano che al 2’ è avanti di 3 (5-2). Roseto non molla e al 9’ è avanti di7 (16-23) più preciso sotto canestro con Fabriano che commette troppi errori in attacco. Al 10’ Roseto chiude avanti di 5 (18-23). Nel secondo quarto Roseto vola a +8 (18-26) al 13’. La Ristopro si sveglia, entra in partita e, con un parziale di 10 a 5, raggiunge prima la parità (28-28), poi con la coppia Gnecchi-Giombini conquista il +4 (34-30) al 16’. Al 20’ Fabriano è avanti di 3 (39-36). Al rientro, dopo l’intervallo la partita diventa intensa ed emozionante, Fabriano trova il +5 (43-38) al 22’, ma Roseto non sta a guardare ribalta il risultato con le triple di Santiangeli (44-48). Poi un finale in gloria.