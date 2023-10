Fabriano rianima Ozzano. Ristopro, schianto in Emilia

logimatic ozzano5

85

ristopro fabriano

58

Fabriano si schianta a duecento all’ora contro una Logimatic Ozzano che non ti aspetti. Il passivo alla fine per la squadra di coach Grandi contro una formazione di tutto rispetto, ma che ancora non aveva mai vinto in campionato è quasi da record: ventisette punti. E come se non bastasse, per Fabriano c’è anche la grana Bedin: il centro della Ristopro a 4 minuti dalla fine è uscito dal campo in barella. Ora le sue condizioni sono tutte da valutare. E pensare che Fabriano era partita bene con Bedin e Centanni che sembravano in serata contro gli emiliani che evidenziano ancora una volta le difficoltà di questo tribolato inizio stagione. Nonostante questo Ozzano riesce a tamponare l’offensiva dei cartai e piazza un parziale di sei a zero. Poi recuperato brillantemente dagli uomini di Grandi che riportano il punteggio sul 14 a 10 a tre minuti dalla fine. Ma è solo un’illusione effimera. Perchè poi Fabriano non riesce mai veramente a controllare la gara. La forza del quintetto Ristopro è però evidente rispetto agli emiliani e il primo quarto si conclude con il vantaggio dei fabrianesi per 20 a 12.

Partita sotto controllo? Neanche per idea. Ristopro prima porta il punteggio a 25. Poi però Ozzano inizia a crescere e riduce lo svantaggio. Fabriano cala alla distanza e gli amiliani sono in grado non solo di ridurre lo svantaggio, ma anche di portarsi in vantaggio, quasi in controllo della partita. Alla fine del secondo quarto il risultato è fissato sul 37 a 34. La sfortuna ci mette lo zampino. Bedin si fa male e deve uscire dal campo zoppicante. Fabriano perde la bussola e inizia a sbagliare tantissimo. Stanic e Centanni non sono più i trascinatori che in questa categoria tutti sono abituati a conoscere. Ozzano allunga e a dieci minuti dalla fine conduce già per 58 a 44. Bedin nel frattempo rientra. Ma nell’ultimo quarto dovrrà definitivamente capitolare quando mancano 4’ alla fine. L’ultimo quarto è sinonimo di debacle per Fabriano che sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. A Ozzano non pare vero: quella della Ristopro è una resa che fa riflettere molto. Ci sono anche delle decisioni un po’ contrioverse degli arbitri. Ma la sconfitta per i ragazzi di Grandi è senza appello: 87 a 58.