Final Four di Eurolega, orari e dove vederle

Berlino (Germania), 24 maggio 2024 – Ancora poche ore di attesa e poi la Uber Arena di Berlino sarà pronta ad ospitare nuovamente le Final Four di Eurolega, che si disputeranno da oggi a domenica 26 maggio, giorno della finale: la prima palla a due della kermesse si alzerà alle ore 18 (match in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e Now), quando inizierà la semifinale tra il Panathinaikos e il Fenerbahce: la compagine biancoverde arriva a queste Final Four dopo aver chiuso la stagione regolare in crescendo, con un secondo posto finale dietro al Real Madrid, e aver eliminato il Maccabi al termine di una serie playoff ricca di spettacolo, agonismo ma anche polemiche. Lo scacchiere a disposizione di coach Ergin Ataman è senza dubbio uno dei più lunghi, talentuosi e dotati fisicamente: tra i biancoverdi spicca, infatti, il terzetto di pilastri composto da Kostas Sloukas (12 punti di media in stagione con il 40% nel tiro da tre punti) – ex di serata che con il Fenerbahce ha vinto l’Eurolega nel 2017 – Kendrik Nunn e Mathias Lessort, che sono autentici fuoriclasse a livello europeo e che nel momento chiave della stagione hanno dato un contributo decisivo. A dar loro man forte c’è poi un supporting cast di assoluto livello di cui fanno parte i vari Grigonis, Kalaitzakis, Grant, Hernangomez e Mitoglu, i quali possono altrettanto fare la differenza. Dall’altra parte ci sarà però un Fenerbahce pronto a vendere la pelle a carissimo prezzo: gli uomini di coach Jasikevicius – che vanta un passato da giocatore del Pana ed è alla quarta Final Four di fila da quando fa l’allenatore – sono stati protagonisti di una stagione un po’ altalenante, ma nel finale hanno tirato fuori tutto il loro orgoglio eliminando ai playoff il Monaco, grazie al contributo di giocatori come Nick Calathes – anch’egli tra gli ex di giornata – il classe 2001 Tarik Biberovic, Nigel Hayes-Davis e il lungo Jonathan Motley, che certamente ingaggerà una battaglia estremamente muscolare con il dirimpettaio Lessort. Fare pronostici in questo caso risulta difficilissimo, ma lo spettacolo pare assicurato. Alle ore 21 (match in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e Now) andrà invece in scena la seconda semifinale, quella tra Real Madrid e Olympiacos Pireo: un remake della finale dello scorso anno che i “Blancos” vinsero all’ultimo respiro con un canestro di Sergio Llull. I madrileni, miglior attacco del campionato con 89 punti per gara, affrontano la miglior difesa (poco più di 74 punti subiti a partita), al termine di una stagione che hanno dominato in lungo e in largo, mettendo in cascina il primo posto di stagione regolare con largo anticipo e successivamente eliminando il Baskonia ai playoff con un perentorio 3-0. Il coach del Real Mateo può poi fare affidamento su un roster lungo e che è sostanzialmente lo stesso dello scorso anno: ai veterani, Rodriguez, Llull, Fernandez (all’ultimo ballo prima del ritiro), Tavares, Campazzo, Causeur e Poirier, si agffianca la freschezza di giocatori come Musa, Hezonja, Abalde e Yabusele che garanatiscono sconfinate energie e qualità. L’unico neo è l’assenza di Gabriel Deck, messo ko da un problema al ginocchio rimediato a metà maggio. Sul fronte opposto, invece, l’Olympiacos rappresenta un po’ la sorpresa di queste Final Four, a cui è arrivato dopo aver eliminato in cinque gare il Barcellona. Qualità e muscoli non mancano di certo allo scacchiere di coach Bartzokas, che può affidarsi sotto le plance a un trio di assoluta qualità composto da Fall, Petrusev e MIlutinov e a una batteria di esterni in cui spiccano Walkup, Larentzakis, l’ex di serata Williams-Goss, Caanan e il veteranissimo Kostas Papanikolaou. L’ago della bilancia del pronostico anche stavolta pende a favore di Madrid, ma l’Oly è certamente pronto allo sgambetto. Solo il campo potrà quindi emettere l’ultima sentenza. Orari e dove vedere le gare Panathinaikos – Fenerbahce 24 maggio ore 18 (match in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e Now) Real Madrid – Olympiacos Pireo 24 maggio ore 21 (match in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e Now) Finale – domenica 26 maggio (orari da decidere)