A2: dopo il rinvio per l’alluvione, la Effe ritrova il parquet casalingo: migliorano anche le condizioni di Panni. Fortitudo, un PalaDozza sold out per Aradori

Si avvicina il ritorno in campo della Fortitudo e con esso l’esordio stagionale di Pietro Aradori. Domenica alle 18 la formazione di Devis Cagnardi torna infatti in campo per affrontare nella sfida valida per l’ottava giornata di serie A2 la Scaligera Verona di Alessandro Ramagli. Si torna a giocare e lo fa al PalaDozza dopo l’inevitabile rinvio della sfida della settimana scorsa con Avellino. Per Matteo Fantinelli e compagni sarà la prima uscita domenicale sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita dopo le sfide infrasettimanali con Orzinuovi e Cento. Si prevede il solito grande bagno di folla per la Effe che oltre ai 4567 abbonati spera ancora una volta di superare quota cinquemila e avvicinarsi, se non raggiungere il tutto esaurito. Rimangano ancora ticket a disposizione acquistabili in prevendita sia allo Store di via Riva Reno 4H, regolarmente aperto, sia online sul circuito Vivaticket.

Sul fronte organico la squadra già dalla settimana scorsa ha iniziato, finalmente, a lavorare al completo, vale a dire con tutti gli effettivi a disposizione di Cagnardi e dello staff biancoblù. C’è come detto Pietro Aradori pronto a fare il suo esordio stagionale, c’è in condizioni sempre migliori anche Alessandro Panni, che da sesto uomo sarà un valore aggiunto per la Effe. Acciacchi a parte la squadra ha continuato di buona lena ad allenarsi al PalaZola in vista del ritorno in campo e del confronto Verona squadra solida e rognosa da affrontare e che domenica cercherà di dare del filo da torcere alla Fortitudo.

Filippo Mazzoni