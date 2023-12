Basket serie A2, la cena a San Giovanni in Persiceto. Bolpin, Taflaj e Conti coi tifosi Tifosi e giocatori della Fortitudo si sono riuniti al Terzo Tempo di San Giovanni in Persiceto per una cena di festa. Il locale è diventato la sede del fan club e ha ospitato una lotteria con premi come maglie e bottiglie di Prosecco. Una serata ricca di chiacchiere e foto.