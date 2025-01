Fortitudo passa con merito a Orzinuovi: terzo successo nel 2025

Orzinuovi (Brescia), 15 gennaio 2025 – Vittoria esterna che infila il terzo successo del 2025 e supera 71-83 Orzinuovi. Prestazione solida e volitiva per la Effe, guidata da un eccellente Matteo Fantinelli che con 17 punti, 15 assist e 9 rimbalzi sfiora una memorabile tripla doppia, arrivando tra l’altro ad appena 1 assist dal record di 16.

E’ stata una vittoria netta, più di quanto non dica il punteggio finale con Orzinuovi avanti solo nel 1’ di gioco sul 3-2 e poi sempre costretto, senza mai riuscirci, a rincorrere la Effe che così continua il percorso netto nel 2025 e si appresta ad affrontare domenica Piacenza nel Ruben Douglas’s Day. Ad Orzinuovi è arrivata una vittoria importante che conferma come la formazione guidata da Attilio Caja non sia solo imbattibile nel fortino del PalaDozza, ma sappia far bene anche lontano dal Madison di Piazza Azzarita.

Al PalaBertocchi oltre ai lungodegenti Gherardo Sabatini e Kenny Gabriel e a Donte Thomas, che farà il suo esordio domenica con Piacenza, Caja deve rinunciare all’ultimo momento anche a Leo Menalo causa faringite acuta che sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

La Fortitudo parte benissimo 5-16 al 6’ e poi raggiunge il massimo vantaggio sul 10-22 al 8’. La sfida cambia inerzia nella ripresa con Williams che si conferma miglior terminale offensivo dei bresciani. Mian e Freeman provano a tenere a distanza Orzinuovi, mantenendo 4 punti di vantaggio per la Effe.

Nella ripresa la Fortitudo parte bene ma poi si spegne. Orzinuovi ne approfitta e al 25’ si riporta sul 47-48. Sale di tono Aradori, mentre la rubata e canestro di Fantinelli riportano la Effe a +8 al 28’. Nell’ultimo quarto, la formazione di Caja tiene bene il campo e controlla senza mai rischiare.

Il tabellino

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI 71 – FORTITUDO BOLOGNA 83

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Bossi 20, Johnson 7, Moretti 10, Costi 2, Williams 17; Bertini 7, Guariglia 2, Loro 6, Bergo ne, Bogliardi ne. All. Bianchi.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 17, Bopin 12, Mian 13, Battistini 12, Freeman 17; Vencato, Panni, Aradori 12, Cusin, Bonfiglioli ne. All. Caja.

Arbitri: Luca Attard, Cassinadri e Coraggio. Note: parziali 12-24, 36-40, 54-62. Tiri da due: Orzinuovi 19/31; Fortitudo 25/40. Tiri da tre: 7/25; 6/21. Tiri liberi: 12/18; 15/17. Rimbalzi: 24; 37.