La Virtus cade a Kaunas: bianconeri sconfitti 77-68 dallo Zalgiris

Kaunas (Lituania) 15 gennaio 2025 - La Virtus cade Kaunas sconfitta 77-68 dallo Zalgiris. Un pessimo avvio di sfida costa la sconfitta a Marco Belinelli e compagni bravi a rimanere attaccati al match grazie alla ottima prestazione di Cordinier e a una prestazione collettiva, che è migliorata match in corso, ma che non è stata sufficiente per violare la Zalgirio Arena.

Non è bastata la buona prestazione difensiva della ripresa per evitare il ko, nella prima della doppia sfida che vedrà la Virtus tornare già in campo venerdì sera in casa del Bayer Monaco. Pronti-via e Zalgiris avanti 8-0 e poi 13-2. I lituani ritoccano il massimo vantaggio sul 22-8 dell’8’. Il massimo vantaggio la formazione di Andrea Trichieri lo raggiunge ad inizio seconda frazione con due triple di fila di Walker IV che valgono il 31-13. Cordinier, il migliore dei bianconeri nel primo tempo si carica sulle spalle lo sterile attacco bianconero e il -9 dell’intervallo sul 41-32 sembra quasi un affare per una Virtus che a parte i 9 punti del francese fa ben poco, specie dalla lunga distanza dove il 2 su 11 conferma le difficoltà bianconere.

Nella ripresa lo Zalgiris riesce a mantenere sempre un discreto margine di vantaggio con Francisco decisivo con le sue triple, ma la Virtus tiene botta, non molla, e ad inizio ultima frazione si riporta subito a -6 sul 61-56. Cordinier è immancabile per gli esterni dei verdi e la Virtus, sfruttando la sua vena realizzativa risale fino a -4 sul 64-60 al 33, grazie anche alla mano che prova a dargli il rientrante Shengelia. Il -4 resiste fino a 3’ dalla fine sul 72-68, poi sul fallo sistematico della Virtus, lo Zalgiris allunga e si impone.

Il tabellino

ZALGIRIS KAUNAS 77

VIRTUS BOLOGNA 68

ZALGIRIS KAUNAS: Walker IV 6, Francisco 20, Lekavicius ne, Giedraitis 10, Birutis 4, Smailagic 9, Mitchell, Dunston 1, Manek, Butkevicius 11, Sirvydis, Ulanovic 16. All. Trinchieri.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 18, Belinelli 6, Pajola 6, Shengelia 12, Hackett, Grazulis 8, Morgan 8, Polonara, Diouf 6, Zizic ne, Akele 4, Tucker. All. Ivanovic.

Arbitri: Difallah, Vyklicky, Petek.

Note: parziali 25-13, 41-32. 61-51.

Tiri da due: 12/22; 20/38. Tiri da tre:15/35; 4/23. Tiri liberi: 8/15; 16/18. Rimbalzi: 32; 36.