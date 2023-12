Fortitudo, una vetta da proteggere. Con Nardò per respingere gli assalti

Con le unghie e con i denti. Reduce dalla sconfitta di domenica scorsa a Forlì, nel derby con l’Unieuro, la Fortitudo prova a rialzare la testa e a riprendere la propria corsa per mantenere l’attuale prima posizione in classifica. Questa sera alle 20.30 la formazione di Attilio Caja è attesa dalla prima di due sfide casalinghe consecutive con Nardò. Vincere per continuare a convincere, la Fortitudo prova a rimanere in testa alla classifica respingendo i tentativi di Forlì, Udine, Verona e Trieste, con quest’ultima che sarà ospite della Effe sabato prossimo sempre sotto le volte del Madison di Piazza Azzarita.

Prima del confronto, attesissimo con i giuliani, in casa biancoblù c’è però da affrontare e battere, appunto Nardò, formazione tutt’altro che facile e che finora ha alternato momenti molto positivi, 7 vittorie consecutive, con altri di completo passaggio a vuoto leggasi le 4 sconfitte iniziali e le 3 dell’ultimo periodo. Sfida quindi da non sottovalutare anche se la Fortitudo che deve guardarsi soprattutto dalla coppia straniera dei leccesi Smith e Stewart, ha decisamente i favori del pronostico. Per battere Nardò servirà l’ormai solito sovrasforzo da parte del quintetto iniziale, oppure l’apporto della panchina sarà per una volta efficace? Al campo la sentenza definitiva, anche se la speranza è che per una volta Caja non debba "tirare il collo" ai suoi titolarissimi.

"Ci avviciniamo ad un match molto impegnativo – conferma proprio il coach biancoblù –. Rammarico per l’epilogo di Forlì? La stagione è lunga, guardiamo avanti ed al lavoro che stiamo continuando a fare. Ora abbiamo due gare casalinghe, contro Nardò e Trieste: dobbiamo recuperare le energie fisiche dopo una gara di cui dobbiamo essere orgogliosi, facendo tesoro dei piccoli errori, e cercando di fare di tutto per continuare questa grandissima stagione. Siamo pronti a combattere, per tenere con le unghie e con i denti questa posizione di classifica". Fortitudo praticamente al completo, mentre Nardò deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Lazar Nikolic e dell’ex Jacopo Borra. Direzione di gara affidata al trio arbitrale composto da Martellosio, Yang Yao, D’Amato.

Diretta streaming di Fortitudo-Nardò su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno (differita televisiva su Trc Bologna martedì alle 22.35).

Le altre gare: Cividale-Piacenza, Verona-Rimini, Orzinuovi-Forlì, Chiusi-Udine, Trieste-Cento.

La classifica: Fortitudo Bologna e Forlì 22, Trieste e Udine 20, Verona 18, Nardò e Piacenza 14, Cento 10, Cividale e Rimini 8, Orzinuovi 6, Chiusi 4.