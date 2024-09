Il tecnico: "Useremo lo stop di mercoledì per lavorare di più in palestra». Coach Cagnardi non cerca alibi: "Poca energia e determinazione»

La Fortitudo incassa la prima sconfitta. Nessun alibi, nessuna giustificazione per le assenze di Aradori e di Mian, coach Devis Cagnardi analizza con lucidità il ko subito al PalaLido.

"Sapevamo di dover affrontare una squadra dal grande talento offensivo – conferma il coach biancoblù – abbiamo avuto qualcosa di meno di loro come energia. Ci siamo fatti sorprendere visto che Milano ha fatto molti canestri difficili".

Poi Cagnardi parla della prestazione della Effe. "Non voglio cercare scuse, ma a livello di energia avevamo qualcosa in meno, e abbiamo dovuto cercare equilibri diversi. Non abbiamo perso per questo, ma per i 33 punti subiti nel secondo quarto. Non siamo riusciti a stringere le maglie e mettere in campo la nostra difesa e la partita ci è scappata. In campo abbiamo schierato tanti quintetti anomali, ci sono tante cose che possono aver portato a difficoltà, e gli sforzi finali sono stati più che altro di orgoglio, dopo che la partita era stata segnata nel primo tempo".

Il resto della A2 torna a giocare mercoledì, la Effe invece solo domenica prossima a Rimini.

"Useremo lo spostamento della gara con Orzinuovi per recuperare qualche energia, ma anche per sistemare cose che non sono andate bene. Non deve passare il messaggio che l’abbiamo persa per mancanze di energie, per l’assenza di Aradori o per quella di Mian che ha avuto il permesso, da parte mia e della società, per la nascita del secondogenito. Abbiamo avuto una settimana di allenamenti non semplici anche per colpa nostra e la partita ne ha seguito l’andamento".

