La Fortitudo fa festa con le nuove maglie: "Lo spirito è quello giusto, daremo tutto"

La presentazione e la prima uscita ufficiale, al PalaDozza, delle nuove maglie e della Supercoppa appena conquistata. Giornata di festa per la Fortitudo che ieri ha presentato le canotte, belle e vincenti che bene hanno portato visto il trofeo centrato domenica a Livorno, alla presenza di soci e sponsor e che ha visto i giocatori posare come modelli delle divise scelte dal consigliere Filippo Battelli.

"E’ un momento importante, ci attende un cammino difficile – sottolinea il presidente Stefano Tedeschi – un grazie va a Flats Service e a tutti gli sponsor. La squadra dimostra di avere lo spirito Fortitudo. Ringrazio tutti i miei soci. Sono felice per la grande soddisfazione che abbiamo dato alla nostra gente, e adesso vediamo di continuare su questa strada, siamo ottimisti, nessun proclama, ma ci sarà sempre il massimo impegno".

Poi parola a coach Devis Cagnardi. "Essere qui dà emozioni forti, sono arrivato in una famiglia importante e numerosa, che ha passione ed entusiasmo. Abbiamo l’ambizione di fare un campionato importante. Sarà una stagione lunga e difficile. Giochiamo per vincere e la spinta del pubblico sarà importante, non vedo l’ora di giocare al PalaDozza".

Main sponsor come Flats Service, ma anche punto di riferimento del mondo Fortitudo, Maurizio Gentilini sottolinea quello che ha fatto la società in questo anno e poco più di nuova conduzione.

"E’ una grandissima soddisfazione vedere quel che abbiamo fatto, qualcosa di miracolo. Come Flats Service abbiamo voglia di continuare a dare il nostro contributo, Quest’anno ci aspettiamo un grande campionato: la squadra gioca, il pubblico ci segue, che cosa chiedere di più? Beh, per scaramanzia non diciamo altro".

Per la squadra a parlare è capitan Matteo Fantinelli: "Mi unisco alle parole del presidente, siamo contanti di avere vinto la Supercoppa. Parlando del futuro ci attendono 2 trasferte a Milano e poi a Rimini. Domenica sarà durissima, è un’ottima squadra e Gentile un fuoriclasse per la categoria. Io? Sono felice di essere qui, questo sarà il mio settimo anno".

Infine ecco le prime parole di Kenny Gabriel che dopo aver posato come modello rilascia le prime dichiarazioni. "Siamo partiti forti, è quello che volevamo, adesso pensiamo a lavorare per l’inizio del campionato. I tifosi? Li ho visti da avversario adesso li avrò dalla mia parte, bellissimo. L’intesa? Benissimo con tutti i compagni. Con Freeman? Ci stiamo allenando 2 volte al giorno, abitiamo vicini, il rapporto si sta cementando sempre di più. Con la squadra? Cercherò di portare la mia esperienza, la mia leadership e spero il mio sorriso. Voglio aiutare la squadra ad arrivare sempre più in alto. Non vedo l’ora di giocare al PalaDozza".

Intanto la campagna abbonamenti rimarrà aperta fino a sabato, il dato definitivo sarà ufficializzato solo la prossima settimana, ma si punta a superare quota 4.500. Da oggi infine la Supercoppa sarà allo Store di via Riva Reno.