Le pagelle. Partenza sprint: Freeman c’è

Sergio 5,5 (in 5’ 01 da due, 01 da tre, 4 rimbalzi, una persa). Riesce a dare soprattutto a rimbalzo, ma al tiro non va.

Aradori 9 (in 37’ 914 da due, 39 da tre, 34 ai liberi, 8 rimbalzi, 3 assist, una stoppata). Al ritorno in campo domina la sfida con Cividale: 30 punti, ma anche 8 rimbalzi, 3 assist e caso raro per lui anche una stoppata, segno che ha provato a sbattersi anche in difesa. Semplicemente stratosferico, voto alto ma tiene in piedi da solo l’attacco della Effe.

Bolpin 6 (in 32’ 27 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Non è nel suo momento di forma migliore, ma da giocatore intelligente cerca di mettersi al servizio dei compagni con la difesa ed è comunque positivo. Panni 6 (in 16’ 11 da due, 03 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist). L’unico vero cambio a disposizione di Caja. Anche lui non gira, è un po’ confusionario ma almeno prova a rendersi utile.

Fantinelli 7,5 (in 33’ 35 da due, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 10 assist). Meno punti, più regia. Smazza assist, aggiunge rimbalzi e punti di qualità. Meno apparenza, ma la solita grande sostanza.

Freeman 7 (in 33’ 67 da due, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 recuperata, 2 perse, una stoppata). Meno presente al rimbalzo, ma sempre molto efficace sui due lati del campo. In avvio di match è bravo a farsi trovare a canestro.

Ogden 6,5 (in 35’ 212 da due, 23 da tre, 23 ai liberi, 12 rimbalzi, una persa, un assist, una stoppata). Un disastro al tiro da due, ma si rifà con un paio di triple pesanti e con tanti rimbalzi che gli valgono l’ennesima doppia-doppia.

Morgillo 4,5 (in 7’ una persa). Poca sostanza in pochi minuti. Perde palla e lancia Redivo in contropiede e poi vede il resto della sfida dalla panchina.

Taflaj 5 (in 2’ una persa). Perde l’occasione di ripetersi: entra, poco dopo perde palla e poi torna fuori fino alla fine.

Filippo Mazzoni