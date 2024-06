Serie A2: il presidente Tedeschi e Basciano studiano una via d’uscita che possa mettere tutti d’accordo. Aquila, il dopo Caja in sette giorni

Sono giorni fondamentali in casa Fortitudo. Il presidente Stefano Tedeschi e il gm Nicolò Basciano stanno facendo il punto sulla scottante questione dell’allenatore. Il rapporto tra Fortitudo e coach Attilio Caja è si ormai guastato, nonostante sul tavolo ci sia un contratto di un anno ancora in essere che lega le due parti.

A sciogliere il nodo, non facile da dipanare, ci stanno provando proprio Tedeschi e Basciano per poi volgere il proprio sguardo al mercato giocatori.

La questione allenatore è prioritaria per stabilire le direttive in vista della stagione e muoversi di conseguenza. Nell’arco di una settimana-dieci giorni in casa Fortitudo si spera di dipanare la matassa anche perché c’è da iniziare a stringere accordi seguendo le indicazioni del nuovo tecnico.

Ovvio che in casa Fortitudo ci si sta già muovendo per scegliere il nuovo coach, con Basciano che sottotraccia è alla ricerca dell’allenatore giusto che possa prendere il posto di Caja. Dalla scelta poi partirà il mercato dei giocatori, per fare il quale la società è pronta ad aumentare il budget. Sul fronte societario, dopo l’incontro di lunedì che ha confermato grande coesione di intenti, gli 8 soci si riuniranno di nuovo, nel giro delle prossime 2 settimane per una ridistribuzione interna delle quote societarie.

E’ una Fortitudo che guarda già al futuro quella che a pochi giorni dalla fine del campionato ha immediatamente ripreso a progettare la prossima stagione di serie A2, con le sfide di mercoledì sera che hanno dato gli ultimi verdetti. Con la promozione in A di Trieste e le promozioni dalla B di Libertas Livorno e di Avellino si è andato completandosi il lotto delle contendenti della prossima serie A2, che cambia formula, prima promossa e poi playoff e playin con un girone unico a 20 squadre.

Ecco il lotto delle avversarie: Pesaro, Brindisi, Cantù, Rieti, Torino, Urania Milano, Cremona, Vigevano, Orzinuovi, Forlì, Udine, Verona, Piacenza, Rimini, Cento, Cividale, Nardò, Avellino e Libertas Livorno.