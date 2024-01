Serie A2: la truppa di Caja pensa alla Coppa Italia e al confronto di sabato al PalaDozza. Nel match di andata, la prova più brutta per i biancoblù. Fortitudo-Udine, vale già mezzo pass per la final four

Cinque sfide tra cui scontri diretti per chiudere il testa alla classifica la prima fase di stagione e guadagnarsi un posto per Roma e per la Final Four di Coppa Italia.

Chiuso il 2023 con la vittoria di Orzinuovi, la Fortitudo è attesa da un mese fondamentale per decidere posizione in classifica, ma anche la reale ambizione di una società che non ha mai nascosto di voler risalire, il prima possibile, nel massimo campionato, ma che non vuole mettere e mettersi pressione, senza l’ossessione dei risultati ad ogni costo.

Si comincia sabato con il confronto con Udine, l’avversaria che finora ha messo maggiormente in difficoltà i bianconeri, imponendosi all’andata con un netto 87-56, in una serata no per la Effe. Nella formazione di Attilio Caja c’è tanta voglia di riscattare quella sconfitta, anche perché in palio c’è il primo posto. La Fortitudo si trova a quota 28, insieme con Forlì, Udine è appena un passo dietro a 26.

Una vittoria della Effe permetterebbe ai bolognesi di tenere a distanza gli avversari, altresì una sconfitta di Udine consentirebbe, a parità di punti, ma con il vantaggio del doppio scontro diretto, di scavalcare la Effe.

Per la sfida del PalaDozza con i friulani di sabato sono già stati venduti circa 800 biglietti, curve Schull e Calori esaurite, che uniti 4.107 abbonati, avvicinano già quota 5mila che potrebbe essere superata oggi e che, nei prossimi giorni potrebbe portare a un nuovo tutto esaurito.

Sfida di alta classifica tra due squadre in forma, con la Fortitudo reduce da 3 vittorie consecutive, Udine da 4. Dopo la sfida con Udine la formazione di Attilio Caja sarà impegnata nel doppio confronto esterno con Piacenza e Cento, rispettivamente il 14 e 21 gennaio, prima di chiudere gennaio ospitando Cividale il 28.

Il 4 febbraio Fantinelli e compagni termineranno la prima fase della stagione nel secondo scontro diretto. Al termine delle 22 sfide le prime due classificate voleranno alla Final Four di Coppa Italia.

Filippo Mazzoni