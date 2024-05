Gara 1 playoff stasera in casa Libertas. Rizzitiello fiducioso. Jesi a Livorno se la gioca: "Recuperare energie»

General Contractor in semifinale play off promozione in serie A2: bene, bravi … bis?!? E allora perché non guardare con un pizzico di ottimistico realismo alla kermesse sul Tirreno, casa Libertas Livorno (gara 1 oggi alle 20.30)? Per la formazione toscana parlano i risultati: seconda nel girone A alle spalle dei cugini della Pielle, 27 vittorie e 7 sconfitte, 15 successi interni in campionato che sommati ai due dei play off con Faenza fanno 17 lo stesso record casalingo dei leoncelli di coach Ghizzinardi. Pensare di andare a vincere è come chiedere a uno scalatore dilettante di arrampicarsi su una parete di sesto grado. Giusto per essere chiari: alla General Contractor bella e sfrontata del girone di ritorno, undici vittorie consecutive, nessun risultato, senza presunzione, sarebbe proibito. Non tanto per la striscia record di successi, quanto per personalità, sicurezza e leggerezza mentale messe in campo nei primi tre mesi dell’anno. E’ la General delle ultime due partite … e mezzo (gara 3 e 4 a Piacenza e il primo tempo di gara5), che lascia dubbi sulla tenuta atletica e sulla condizione psico/fisica e mentale nelle battute finali di una stagione senza stranger e con rotazioni limitate a 8 (i soliti noti) e … mezzo (Carnevale) . Ad aprire il cuore alla speranza il secondo tempo di gara 5 di mercoledì, venti minuti giocati sui migliori livelli della stagione, via impaccio e timidezza, faccia tosta e via andare. Un bel vedere insomma, impressione approvata e sottoscritta da Nelson Rizzitiello. "Stiamo provando a recupera energie in un lasso di tempo troppo breve tra la fine di una serie e l’inizio della seconda – cosi il g m leoncello – andiamo ad affrontare una squadra molto forte, costruita con l’obbiettivo promozione, in un palazzetto stracolmo con una tifoseria unica per sostegno e presenze. Noi abbiamo pagato in parte la fatica di una stagione dispendiosa che non ha risparmiato infortuni e acciacchi però l’altra sera dopo aver giocato il secondo tempo in quel modo mi sono detto: però, non siamo tanto meglio di questi..."

Gianni Angelucci