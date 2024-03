Gara da vincere per i cartai se vogliono continuare il sogno. Ristopro, nell’uovo l’incognita Lumezzane

La Ristopro Fabriano si appresta a disputare la terza gara in sei giorni questa sera al PalaChemiba di fronte ai propri tifosi con inizio alle ore 18 per affrontare il Lumezzane. La squadra di coach Saputo è molto temibile e nell’ultima giornata ha giocata alla pari contro il San Vendemiano, terza forza del campionato, fino a 4’ dal termine (69-69), poi nel finale gli avversari hanno avuto la meglio sui bresciani. I ragazzi di coach Niccolai nelle ultime due gara ha battuto prima la capolista Ruvo in trasferta, poi nel turno casalingo di mercoledì ha sconfitto Mestre dopo una gara molto equilibrata. I cartai sono riusciti a recuperare 14 punti superando gli ospiti con un quarto parziale perfetto con una straordinaria prova di tutto il collettivo. Due successi ottenuti contro formazioni con roster molto competitivi dove Fabriano pur in formazione rimaneggiata (assenti Bandini e con Granic che è sceso sul parquet con il contagocce e non ancora al meglio della condizione) è riuscita finalmente a reggere lo stress fisico per tutta la partita. La squadra fabrianese contro la Gemini ha dimostrato di essere in splendida forma trascinata dal solito Centanni (23p.), da un sempre più convincente Giombini (25p. e 13 rimbalzi), dall’ottimo Negri (15p), da un Verri (6p.m, 2r e 2 assist) in forte crescita, da Gnecchi, Bedin (4p e 7 rimbalzi) e da un ritrovato Stanic (10p e 6 assist) che nelle ultime gare ha fatto la differenza. Il Lumezzane ha 26 punti in classifica, 10 in meno di Fabriano (36), ma è una squadra in forte ripresa con atleti di valore. Bisognerà fare molta attenzione soprattutto alle giocate del play Vitols (che ha rifilato agli avversari 30 punti con 7/10 da tre, coadiuvato dalle ali Vecerina (11), Maresca e Di Meco (11), dai centri Spizzichini (11) e Ndzie, dalle guardie Mastrangelo (8) e Biancotto. Completano il roster i play/guardia Minoli e Salvinelli, e dai giovani Deminicis e Cecchi.

Angelo Campioni