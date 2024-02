General Contractor Jesi. Secondo turno anticipato

Anticipa a domani sera il suo turno di campionato la General Contractor Jesi che dopo cinque giornate di inizio del girone di ritorno che hanno portato gioco e punti (8) nonostante un difficilissimo calendario, ora è attesa da match sulla carta decisamente più abbordabili. Si inizia proprio domani con la sesta giornata di ritorno sul parquet di Bisceglie, contro la penultima in classifica, a quota 14 assieme all’Ozzano e davanti soltanto al Taranto, staccato a quota 8: salto a due alle ore 20.30 agli ordini degli arbitri Foschini di Russi (Ravenna) e Ferrara di…Ferrara. Bisceglie ha vinto 7 partite e ne ha perse 15, ma ha tutt’altro che mollato: la settimana scorsa infatti è tornata al successo interno superando 78-77 in un vitale scontro salvezza la Virtus Padova. Nella vittoria sono state decisive le prestazioni degli stranieri Janko Cepic, ala centro montenegrina, 13 punti e 7 rimbalzi di media fino ad ora, che ha chiuso con 24 punti e 30 in valutazione (con 7/11 da due, 3/3 da tre, 5 rimbalzi e 4 assist in 34’ sul parquet) e Marcelo Dip, intramontabile argentino classe 1984 che ha giocato anche nelle Marche (Montegranaro e Recanati) e che nonostante i 40 anni già compiuti gioca ancora 27 minuti di media, con 8.8 punti a partita. Ma il miglior giocatore del Bisceglie fino a questo momento è Raphael Chiti, 24 anni, 15.8 punti a partita con 5 rimbalzi e 2.5 assist. Come coach Marcello Ghizzinardi ribadisce ormai da tempo, la parola d’ordine è "non guardare la classifica", che vede Jesi col doppio esatto dei punti: nelle ultime giornate infatti, con la lotta in basso e in alto apertissima, le sorprese non sono mancate e la General Contractor dovrà affrontare il match con la stessa cattiveria agonistica mostrata in questo 2024 contro avversari senz’altro più forti del quintetto pugliese. Anche perché i Lions Bisceglie già all’andata si rivelarono ostici per Jesi, che vinse al PalaTriccoli 69-65 dopo un match equilibrato, soffrendo in particolare proprio Chiti, che firmò 21 punti per i pugliesi impedendo ogni tentativo di fuga della General Contractor. Diretta al solito sul canale Lnp per gli abbonati.

Andrea Pongetti