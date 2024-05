Germani Brescia torna ai playoff: obiettivo Scudetto dopo un anno di assenza

Dopo un anno di assenza la Germani Brescia torna ai playoff, in campo dalle ore 20.45 per gara-1 dei quarti di finale con Pistoia. Obiettivo tornare in quelle semifinali Scudetto toccate solo nel 2018, quando il palasport era ancora a Montichiari. "Voglio far venire un mal di pancia a Milano e alla Virtus: puntiamo allo Scudetto", la chiamata alle armi del patron Mauro Ferrari (nella foto), e allora massima attesa per una post-season che arriva dopo una stagione importante, passata a lungo al comando della classifica e chiusasi con un comunque storico terzo posto. Alessandro Magro avrà il suo roster a piena disposizione, visto che le ultime settimane hanno cancellato anche i dubbi intorno alla condizione fisica del play Semaj Christon. "Abbiamo voglia di iniziare questi playoff, abbiamo fatto un percorso che ci rende sicuramente felici e soddisfatti per quanto riguarda la regular season - le parole del coach toscano, che lo Scudetto lo vinse da assistente a Siena - Abbiamo dimostrato di poter mettere in campo una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa, abbiamo dimostrato di saper competere e di tenere la testa della classifica per tante giornate ed essere qua per fare questa conferenza non è mai scontato".

Il ricordo va allo scorso anno, quando dopo la conquista della Coppa Italia, primo trofeo della storia del club, la squadra bresciana non si qualificò clamorosamente per i playoff. Ma anche all’anno prima, quando dopo un record di vittorie consecutive la squadra di sciolse nel confronto con la Dinamo Sassari, vittima degli infortuni di Amedeo Della Valle e Naz Mitrou-Long. Il finale di questa stagione regolare non è stato esente da pecche. Dopo lo smacco delle Final Eight con Napoli, arrivato nel momento di massima forma, Brescia ha tentennato, cedendo definitivamente ogni velleità di prima posizione nello scontro diretto con Milano. Quell’Olimpia che si rivuole trovare in semifinale come nel 2018. Pistoia, ovviamente, permettendo. La squadra toscana ha strabiliato tutti per mesi, e pare destinata a portarsi a casa due LBA Awards, quello di miglior coach, con l’ex Cantù Nicola Brienza e quello di miglior dirigente, da consegnarsi a Marco Sambugaro, che da giocatore conquistò uno scudetto nel 1996 con l’Olimpia Milano di Nando Gentile e Dejan Bodiroga. A parlarne lo stesso Magro: "Non è un caso che Pistoia come noi sia una delle squadre che ha cambiato di meno dall’inizio della stagione, perchè hanno trovato continuità ed entusiasmo". Serie al meglio delle cinque gare. Si comincia.