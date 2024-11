Giornata di fuoco in casa Estra Pistoia. Calabria licenziato, ufficiale Markovski

Per certi versi è andato tutto come previsto e scritto: Dante Calabria dice definitivamente addio a Pistoia, percorso inverso per Zare Markovski. Per altri, invece, le carte in tavola sono state completamente ribaltate, al termine di una giornata che definire convulsa è un eufemismo (come testimoniano i comunicati ufficiali arrivati solo in tarda serata). Andiamo con ordine. Dopo lo strappo definitivo consumatosi a Varese, a seguito delle arcinote frizioni con patron Rowan, coach Calabria era di fatto un separato in casa. Si attendeva soltanto che le parti trovassero un accordo per ’transare’ l’accordo triennale stipulato in estate e andare ognuno per la propria strada. E invece le cose si sono evolute diversamente, visto che il tecnico è stato "licenziato per giusta causa" dal club biancorosso. Tradotto? ’Prova di forza’ e nessun indenizzo economico per la seperazione anticipata. Questa la stringata nota della società: "Al termine dell’esito dei procedimenti disciplinari nei confronti di coach Dante Calabria, ne è stato deliberato il licenziamento per giusta causa". Altrettanto stringata, sebbene decisamente rovente, la replica dell’agente dell’allenatore, Massimo Rizzo: "Prendiamo atto del provvedimento della società, che riteniamo palesemente ingiustificato – ci ha spiegato il procuratore –. Ci difenderemo nelle appropriate sedi giuridiche, sportive e civili". Non è finita qui, insomma. Anzi: si tratta di una vicenda che verosimilmente andrà per le lunghe, con conseguenze difficili da immaginare.

A cascata, poi, è stato ufficializzato l’ingresso nello staff tecnico di coach Markovski. Anche qui cosa nota ma non in questi termini, visto che in molti auspicavano che l’esperto allenatore macedone (naturalizzato italiano) potesse affiancare da ’senior assistant’ il giovane rampante Tommaso Della Rosa, fresco di successo all’esordio con Reggio Emilia. E invece la sua avventura da ’capo’ è già finita ("Un caloroso grazie per lo spirito di sacrificio con il quale si è messo a disposizione del club", dice la società), perché l’head coach dell’Estra sarà proprio l’ultimo arrivato Zare. Il tecnico, ’fermo’ ormai da tempo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025: dalla sua vanta una lunga esperienza nel mondo del basket italiano, avendo debuttato nel 1991 a Sassari per poi passare sulle panchine di Reggiana, Darussafaka, Lugano, Avellino, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Biancoblù Bologna, Pesaro, Venezia, Caserta, Scafati e ancora Dinamo. Ha guidato anche le nazionali di Macedonia e Romania. "Pistoia è una piazza storica della Serie A e, per questo, non posso che essere motivatissimo nel tornare su una panchina italiana – afferma Markovski –. Mi porto con me emozioni ed entusiasmo per questa nuova avventura. Ho già parlato, in maniera chiara ed aperta, con Ron Rowan che è stato, qualche anno fa, un mio giocatore a Reggio Emilia, e tutti quanti vogliamo ripartire al meglio: mi sono già visto le ultime partite della squadra, non ho perso tempo e cercherò di far applicare i giocatori al meglio nella mia idea di pallacanestro che è maggiormente incentrata sulla parte difensiva". "Siamo felici di avere Zare come nuovo allenatore – gli ha fatto eco il presidente biancorosso –e non vediamo l’ora di vederlo alla guida della nostra squadra". Inutile sottolineare che anche la piazza brami per vederlo effettivamente alla guida della squadra, indipendentemente dai risultati: adesso come adesso, dalle parti di via Fermi c’è un estremo bisogno di normalità.

Alessandro Benigni