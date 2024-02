Giovanili: nell’Under 19 la squadra di Luminati si basa sul tiro di Aloi e sui rimbalzi di Fainke. Vuelle dominante sul Bramante

La sedicesima giornata in under 19 è stata teatro del derby tra Vuelle e Bramante, terminato con un netto 92-48 in favore dei biancorossi. La squadra di coach Luminati dà una prova di forza soprattutto nel primo tempo, dove prima esordisce nella partita con un primo quarto da 29-12 e poi con un ulteriore parziale di 33-7 va all’intervallo avanti 62-19. Con l’esito del match già ampiamente determinato, il Bramante si toglie lo sfizio di vincere il terzo quarto 14-20 prima di chiudere la partita sul -44. 20 punti per Aloi, il miglior marcatore, seguito da Fainke a 17, mentre è Federico il migliore del Bramante con 16 punti. In under 17 è invece terminata la fase regionale, con la VL che ha completato il suo 4/4 nel gironcino finale, battendo Porto S. Elpidio 49-85 e poi chiudendo la prima fase in casa contro Ancona 88-76 (20 per Sakine). Ora il girone interregionale, il "B" quello della VL, con Alfa Omega, terza del Lazio, Reggio Emilia quinta in Emilia, Sant’Antimo, quarta della Campania, Laurenziana Firenze terza in Toscana e la seconda sarà la perdente di Prato-Don Bosco Livorno. Inizio domenica 18 febbraio. In under 15 la Carpegna Prosciutto vince la quindicesima giornata in casa contro l’Attila Recanati per 98-34 e aggancia Sant’Elpidio al secondo posto.

Leonardo Selvatici