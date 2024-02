Giovanili. Vuelle under 19 ko con la Stamura. Bene il Bramante

In under 19 martedì sera è andato di scena il derby tra le prime due della classe, Stamura Ancona-VL Pesaro, separate da due vittorie in classifica. All’altezza delle aspettative, il match è stato deciso da un tiro allo scadere in favore della Stamura, la quale si porta così a -2 dal primo posto. Gara tesa e primo quarto sul 17-16, poi la Vuelle sorpassa per il +3 all’intervallo, 26-29. Al rientro in campo i locali ribaltano il punteggio portandosi in vantaggio 45-43. La banda di coach Luminati prova a vincerla nei regolamentari ma è ripresa in extremis da un 2/2 dalla lunetta. Nel supplementare a 8.8 secondi da giocare, Ancona fa 2/2 dalla lunetta per il -1; la rimessa in attacco affidata a Siepi finisce direttamente nelle mani anconetane: in contropiede il tiro della vittoria di Paoletti dall’angolo. Finisce 68-67, con i 27 di Maretto (foto) che non bastano. Continua invece l’ottimo momento del Bramante, tre vittorie nelle ultime quattro sfide, autorevole in casa contro Perugia 81-53 grazie a un super secondo tempo da 52-28. Super prestazione offensiva per Federico con 25 punti, seguito dai 18 di Cavedine.

Leonardo Selvatici