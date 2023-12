I DATI STATISTICI. Visconti ha firmato la gara migliore

Due importanti traguardi statistici per i due italiani di punta della vittoria di domenica scorsa. Visconti ha siglato a Pistoia la sua miglior prestazione nel campionato italiano per punti segnati mettendo a referto 19 punti in 22 minuti. Il primato precedente di Riccardo erano i 17 punti con cui il numero 9 biancorosso aveva chiuso la gara contro Treviso nella scorsa stagione, sempre con la maglia di Pesaro. Inoltre, c’è un nuovo massimo in carriera per triple realizzate per la guardia della Carpegna Prosciutto, che ne segna 5 senza errori nella gara contro i toscani. Mentre Cinciarini riprende da dove aveva lasciato, facendo registrare 10 assist nella gara d’esordio di quest’annata in Italia. L’ultima partita in serie A l’aveva giocata nella scorsa stagione con la maglia di Reggio Emilia distribuendo 14 assist nella vittoria decisiva per la salvezza contro Trento. Il play pesarese, dunque, rafforza ulteriormente il primato all-time per assist distribuiti in Serie A, portandolo a un totale di 1.936.