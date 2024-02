IL CASO LOGAN. L’amarezza della Givova dopo la fuga del veterano

Non si placa il clamore per il gesto di David Logan (foto) che lunedì molto prima dell’alba ha fatto armi e bagagli (svuotato l’appartamento e chiavi dell’auto consegnate al proprietario della casa) e lasciato Scafati dopo averla portata fino al 7° posto. Prima di partire, attorno alle 4 del mattino, il veterano della serie A ha inviato due messaggini whatsapp al gm Alessandro Giuliani e al diesse Nicola Egidio: "Devo andare negli Stati Uniti per una situazione familiare" e successivamente "Sto bene, ti contatterò una volta arrivato a casa".

Poi è scomparso nel nulla. La società ha atteso fino a martedì prima di uscire con il comunicato ufficiale sperando che il giocatore si facesse vivo ma non è successo e ora il rischio che la straordinaria carriera di Logan possa chiudersi con questo episodio è molto alto. Il suo agente americano avrebbe riferito al club di una situazione riferita alla moglie Kiarra ma non si hanno altri dettagli. Il presidente Nello Longobardi è rimasto amareggiato per non essere stato informato dal giocatore al quale era legato da un bel rapporto: "David veniva da me ogni martedì in azienda, lo aspettavo anche questa settimana – dice il patròn della Givova –. Se si fosse confidato l’avrei ascoltato per risolvere la situazione".

Adesso la spaccatura è difficile da sanare con il ‘Professore’ che aveva dato la spinta a Scafati per scalare la classifica – 5 vittorie nelle ultime 7 partite – con cifre ragguardevoli per un 41enne: 11,4 punti di media col 40,6% da tre punti e due picchi da 29 e 26 punti contro Pistoia e Brindisi.

e.f.