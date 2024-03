IL TORNEO DI PASQUA A SPOLETO. Grande festa organizzata da Atomika e Blu basket in memoria di Delio Rosati

Si è conclusa la seconda edizione del torneo di Pasqua organizzato nelle giornate del 25, 26 e 27 marzo dalla Atomika Spoleto in collaborazione con la Blubasket Spoleto, quest’anno dedicato alla memoria di Delio Rosati, simbolo della passione per lo sport della nostra città. La manifestazione è terminata con uno scontro tra le due squadre finaliste all’insegna della sana competizione e il rispetto tra gli atleti ma allo stesso tempo della grinta e della vivacità di gioco. Con grande piacere le istituzioni spoletine, nelle persone del vice Sindaco, degli assessori Chiodetti, Protasi e hanno accettato l’invito delle società sportive a partecipare all’ultima giornata e con particolare orgoglio hanno accolto lo spirito sportivo che si respirava alla palestra dell’ITIS, partecipando alle premiazioni in palio per l’evento e portando i saluti del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale. Il vicesindaco Lisci, con orgoglio, ha ringraziato il presidente della società Atomika Bernelli Gianluca per l’impegno e la dedizione nell’attirare con numeri sempre crescenti i giovani della città verso lo sport e tutto ciò che gli ruota intorno, perché, "lo sport ci insegna che nella vita, nonostante le avversità, non bisogna mai mollare".