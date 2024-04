In casa cremona. Sconfitta e tensioni. Vanoli mastica amaro

Cremona cade con Tortona, ma se ancora la salvezza non pare in discussione, colpisce quanto accaduto con la squadra piemontese. Ovvero il doppio tecnico affibbiato a Demis Cavina in neanche otto minuti di gioco, e l’espulsione del gm Andrea Conti nel secondo tempo. Decisioni che hanno alzato la tensione in casa cremonese, come ammesso anche in sala stampa dall’assistente Brotto: "Ringrazio Cavina, il coach ci ha lasciato carta bianca dopo l’espulsione. Ci è mancata un po’ di cattiveria agonistica, abbiamo patito la fisicità di Tortona".

A.L.M.