IN TRASFERTA. Varese in emergenza. Gara cruciale in casa di Derthona senza le sue stelle

Sfida cruciale alle 17 per la Pallacanestro Varese, attesa sul campo di Casale dalla Bertram Derthona. Da comprendere quello che sarà il roster a disposizione di Tom Bialaszewski (nella foto). Matteo Librizzi ha di fatto chiuso in anticipo la stagione per un problema alla spalla. Non ci sarà neanche Davide Moretti, reduce dalla botta al volto nell’ultimo turno di campionato. Ma dovrebbe trovare spazio Michael Gilmore, ultimo arrivo, il cui tesseramento è stato depositato entro i termini negli uffici della Lega. Sono 5 i precedenti tra le squadre, quattro dei quali conquistati dalla Bertram. L’unica vittoria di Varese è arrivata nella prima sfida tra le due società, giocata in casa nella stagione 2021/22 (85-76). Le due squadre si sono affrontate in stagione nel posticipo della 3ª giornata, quando il Derthona vinse in volata per 78-80 grazie al canestro della vittoria di Kyle Weems (autore di 22 punti) e agli errori finali dalla lunetta di Hanlan. Derthona dal canto suo è lanciata, per quanto reduce dal ko in volata con Scafati. Varese deve invece cancellare la brutta pagina di Reggio Emilia, anche per evitare di dover davvero guardarsi alle spalle, visto che domenica tutte le ultime tre della classe hanno conquistato una vittoria. A.L.M.