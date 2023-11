Italbasket, ecco il primo girone del preolimpico: sfideremo Portorico e Bahrein

Mies (Svizzera), 27 novembre 2023 - L’Italia di Gianmarco Pozzecco conosce i suoi primi avversari nella strada che porta a Parigi: il sorteggio a Mies ha abbinato agli azzurri, nel torneo che si svolgerà a San Juan in Portorico dal 2 al 7 luglio del prossimo anno, i padroni di casa e il Bahrein. L’Italia è stata inserita nel gironcino B, con gli asiatici e Portorico: le prime due classificate al termine del gironcino andranno a disputare le semifinali con le migliori due del girone A, nel quale sono state inserite Lituania, Messico e Costa d'Avorio. Chi vincerà le ultime due partite otterrà il pass per Parigi 2024. Alle Olimpiadi sono già qualificate 8 squadre, ovvero Francia, Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone. Il viaggio verso i Giochi prevede comunque una prima volta per il gruppo di Gianmarco Pozzecco: per la prima volta nella sua storia, la Nazionale giocherà in Portorico.