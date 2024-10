James padre e figlio in campo contro Minnesota: i primi nella Nba. LeBron e Bronny, la notte dei record

Ha portato la figlia piccola a scuola, poi è andato al lavoro con l’altro figlio. Il momento storico più lungamente annunciato della Nba è arrivato a quattro minuti dalla fine del secondo quarto nella prima partita della stagione, tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, quando LeBron e Bronny James sono entrati in campo insieme, prima volta di un padre e un figlio nella Nba. Era successo nel baseball, e infatti prima della partita i due James hanno posato con Ken Griffey senior e junior, che nel 1990 avevano giocato insieme nella Major League di baseball per 51 volte, Lebron aveva detto di essersi ispirato a loro quando ha iniziato ad immaginare questo record.

LeBron sta per compiere quarant’anni a fine dicembre, il figlio Bronny ne ha 20 ed è al suo debutto nella Nba. Avevano già giocato insieme in una partita di pre-season, ma stavolta ovviamente è diversa. Insieme sul parquet sono rimasti per 2 minuti e 41 secondi. Quando sono entrati i Lakers erano avanti 52-35, alla fine hanno vinto 110 a 103.

Due i tiri tentati da Bronny, uno da 3 punti servito da suo padre, che al momento di entrare in campo gli ha detto: "Sei pronto? Vai senza paura".

Il figlio ha ammesso l’emozione: "Ho cercato di non sbagliare troppo. Ma ho sentito l’energia del pubblico". È stata anche l’occasione per festeggiare insieme il decimo compleanno della figlia e sorella, Zhuri Nova, che LeBron aveva accompagnato a scuola al mattino.

"Il momento in cui siamo entrati in campo non lo dimenticherò mai - racconta LeBron - Anche se diventerò molto vecchio, anche se la mia memoria si sbiadisce poco a poco con l’età. Qualunque cosa accada, questo momento resterà indimenticabile. Oggi è stato tutto fantastico".

Griffey Senior, che stabilì il record anche per un infortunio di un compagno, ha capito: "Come padre, mi sono goduto ogni minuto e so che anche LeBron lo ha fatto".

