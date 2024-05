Jesi, fine della corsa. Fino all’ultimo canestro. Poi Livorno sferra il ko

general contractor jesi

69

libertas livorno

72

GENERAL CONTRACTOR : Merletto 5, Marulli 17, Rossi 11, Casagrande 5, Tiberti 13, Carnevale, Varaschin 12, Bruno 6, Valentini, Castillo n.e., Malatesta n.e., Nisi n.e. All. Ghizzinardi

LIBERTAS LIVORNO: Williams, Allinei 7, Ricci 16, Tozzi 17, Fantoni 9, Buca 4, Saccaggi 7, Bargnesi 7, Lucarelli 5, Fratto n.e., Madeo n.e. All. Andreazza

ARBITRI: Rizzi di Trissino (Vi) e Zancolò di Pordenone PARZIALI: 22-22 34-43 52-62 69-72

Jesi crolla, risorge, ma alla fine vince Livorno. Nonostante la fisicità dirompente dei toscani, i ragazzi di Ghizzinardi lottano fino alla fine, eppure la speranza di portare avanti il sogno svanisce.

Primo quarto di totale equilibrio: parte bene la General Contractor, ma Livorno è squadra esperta e con pazienza riesce a rimanere in scia. Molto positivo Marulli tra i leoncelli, altrettanto convincente Varaschin che dalla panchina porta punti preziosi dal pitturato. Nel secondo periodo sono ancora Marulli e l’ex Senigallia a lanciare Jesi verso un confortante mini break, anche stavolta però i padroni di casa devono fare i conti con la compattezza dei labronici che prima rimontano poi prendono il largo. Nel terzo periodo la voragine si amplia: Livorno gestisce con disarmante sicurezza, ma Jesi non ha fortuna e, ad eccezione di qualche tripla di Marulli, fatica a trovare la via del canestro. Il pubblico del PalaTriccoli prende fiducia nel finale di terza frazione, ovvero quando anche la Libertas inizia a litigare con il ferro. Un paio di buone soluzioni di Varaschin e Rossi tengono a galla la General Contractor.

L’inerzia del match cambia completamente ed in un attimo Jesi si trova a due possessi lunghi di svantaggio, grazie a Casagrande e Rossi. La Libertas è in tilt, forza conclusioni e sbaglia passaggi semplici, permettendo ai locali di arrivare addirittura sul -1. Il finale è vibrante, gli ospiti si sbloccano e trovano le forze per rimettere il naso avanti, quanto basta per chiudere la serie sul 3-0.

Nicolò Scocchera