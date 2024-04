Basket Nba, l’anello di Kobe Bryant venduto all’asta per 900mila euro

Quasi 900mila euro per il primo anello da campione Nba vinto da Kobe Bryant. E’ la cifra record battuta all’incanto dalla casa d’aste Goldin per un cimelio appartenuto al grande campione americano cresciuto in Italia, scomparso quattro anni fa in un tragico incidente con un elicottero, incidente nel quale persero la vita anche la figlia Gianna Marie e altre sette persone. Si tratta dell’anello che fu dato a Bryant per il titolo del 2000, il primo dei cinque vinti con la maglia dei Los Angeles Lakers, che Kobe regalò al padre Joe, ex giocatore del nostro campionato tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.

L’anello è stato venduto per 760mila dollari, ma la cifra sale con i diritti che spettano alla casa d'aste e arriva a 927.200 dollari (circa 860.000 euro). Secondo la CBS e l'edizione online del 'Los Angeles Times', durante l’asta sono arrivate per l’anello ben 43 offerte (16 negli ultimi 22 minuti), fino alla cifra che stabilisce il nuovo record per un anello di campione Nba (superati i 705mila dollari per quello del 1957 di Bill Russell).

L’anello di Kobe riporta la scritta «Bryant» su un lato ed ha un certificato di autenticità firmato da Pam Bryant, madre di Kobe: erano stati i genitori a venderlo alla casa d'aste nel 2013, per 173.000 dollari. L'identità del compratore è sconosciuta, ma c’è chi ipotizza che si tratti della vedova di Kobe, Vanessa, «per far tornare l'anello in famiglia».