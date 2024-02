La missione di Cantù. Difendere il secondo posto. Dopo aver battuto Trieste obiettivo bis contro Nardò

BASKET

Difendere il secondo posto: è la missione di Cantù nella fase ad orologio che conoscerà la sua terza puntata il 25 febbraio a Nardò. Dopo il sorprendente ko a Orzinuovi, la squadra di Cagnardi ha battuto Trieste nel big match dello scorso fine settimana per 96-92, tenendo Torino a due lunghezze di distanza. "È stata una vittoria importante – il commento del coach canturino – In settimana l’avevamo preparato molto anche a livello emotivo: volevamo farci trovare pronti". Trieste era priva di Reyes e in una fase di classifica molto complessa, ecco perchè vincere contro Cantù era fondamentale per gli uomini di coach Christian: "Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, dato dal loro talento offensivo e da qualche nostra sbavatura. Siamo stati bravi a rientrare subito nella partita. Abbiamo cercato di utilizzare tutti i giocatori a disposizione e sono contento di questa vittoria: ci voleva per il lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il finale sembrava in controllo e forse ci siamo fatti prendere dall’ansia, negli ultimi 3 minuti abbiamo eseguito meno di quanto fino a quel momento". "Siamo riusciti, comunque, a fare le difese decisive per portare a casa la partita", ha detto il coach. Ora i pugliesi che, in questa seconda fase della stagione, hanno sorpreso l’Urania nello scontro diretto: "Testa subito a Nardò, il campionato ci ha già detto che tutte le partite sono insidiose, gare simili le abbiamo lasciate per strada" chiude Cagnardi.