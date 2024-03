La missione di Varese. Espugnare il Forum per risalire la classifica

È la storia del basket italiano, è il derby dei derby, per quanto non il più sentito, da ambo le parti. Ma Cantù è in Serie A2, e allora al Forum per Varese è tempo di Olimpia Milano, con una nuova conformazione. Via Olivier Hanlan, al Cska, dentro Hugo Besson, un ex prospetto NBA con voglia di emergere. Di certo squadra in mano a Nico Mannion, con Gabe Brown e Sean McDermott chiamati ad un passo in avanti, soprattutto a livello di continuità. Non ci sarà Librizzi, e di certo neanche la cabala aiuta la squadra di Tom Bialaszewski, che al Forum non vince dal 5 aprile 2021. Due doppi ex. Leonardo Okeke, che è di proprietà Milano, e soprattutto Davide Moretti, per due anni sotto contratto con la squadra di Messina.

Senza dimenticare Tom Bialszewski stesso, che del "santone" del Forum è stato assistente per due stagioni, giocando una Final Four di EuroLeague, nel 2021 a Colonia. Chiavi del match? Milano fatica nella difesa del perimetro, ovvero la forza di Varese. E l’Olimpia soffre la transizione difensiva. Ma per innescare quel passaggio a vuoto servirà difendere. Skylar Spencer dunque uomo chiave per garantire il controllo dei rimbalzi. Una missione impossibile. Solo sulla carta.

Alessandro Luigi Maggi