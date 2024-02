La prima con Detroit. Fontecchio parte bene. Curry dà spettacolo

Mentre Golden State celebra la prodezza di Steph Curry, un tiro da tra da 10 metri a 7 decimi di secondo dalla fine che regala ai Warriors il successo sui Phoenix Suns per 113-112, è buonissimo il debutto per Simone Fontecchio nella sua nuova canotta dei Pistons. Detroit cade a Los Angeles contro i Clippers, 112-106, ma appena arrivato dagli Utah Jazz il campione azzurro ha messo a segno 20 punti e preso 9 rimbalzi. Cleveland non arresta la sua marcia e firma la nona vittoria consecutiva: 119-95 a Toronto grazie a una prova di squadra d’alta scuola.

Niente da fare per i Raptors. Il solito Luka Doncic (32 punti) trascina Dallas (bene anche Kyrie Irving) nel largo successo (146-111) contro Oklahoma.