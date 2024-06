La soddisfazione. Matilde Parolai approda in Nazionale

1) In Azzurro

Matilde Parolai è stata chiamata nella Nazionale Under 21. Arrivata la scorsa estate da San Giovanni Valdarno, Matilde, che viene da una famiglia di atleti, ha confermato tutte le sue qualità giocando una stagione da protagonista in serie B. Il gioiellino classe 2004 è una delle sei convocate dal Ct Cristiano Braidotti. Per lei è la seconda convocazione in azzurro, visto che già la scorsa estate aveva rappresentato l’Italia nel 3x3 a livello europeo.

2) "Facciamo il tifo per lei"

Matilde da oggi al 14 giugno prenderà parte al doppio impegno in Nazionale fra Roma e Vilnius, con tutta la Pallacanestro Perugia che ne seguirà da vicino le gesta.