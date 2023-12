L’anticipo al PalaBigi. Brescia inarrestabile. Batte Reggio Emilia e conferma il primato solitario

La Germani Brescia non si ferma e conferma il primato solitario in classifica in Serie A. Sull’ostico campo del PalaBigi la squadra di Alessandro Magro vince la volata al cospetto della UNAHOTELS Reggio Emilia di Dimitris Priftis. Una gara a lungo condotta dai biancoazzurri, trascinati da un Miro Bilan in grande spolvero anche contro avversari come l’ex Virtus Hervey e il centro Darion Atkins. Ma nel finale di terzo quarto è Jaime Smith a mettere la freccia con due giocate da campione. E’ una lunga volata, con i due attacchi a sparacchiare (soprattutto i reggiani Galloway e Hervey) e Massinburg a impattare sul 65-65 a sei minuti dalla sirena con un parziale che dice solo 4-2. E’ questione di dettagli, Weber prova a svegliare Reggio Emilia ma Petrucelli colpisce da 3, Bilan fa 12 dalle lunetta, Hervey sbaglia la sua ottava tripla e Gabriel non perdona per la zampata del 67-72. I padroni di casa non vedono il canestro per più di tre minuti, il -2 arriva ad un minuto dalla fine, Miro Bilan la risolve con un canestro e fallo. Alla fine sono 24 per Miro Bilan con 8 rimbalzi e 13 per John Petrucelli, mentre Della Valle si ferma a 8. La Germani Brescia tornerà in campo sabato prossimo nel derby lombardo con l’Olimpia Milano.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 70-77 (22-23, 16-19, 25-19, 7-16)

A.L.M.