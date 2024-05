L’avversaria. Venezia cala l’asso. Tucker recupera

Ci sarà anche Rayjon Tucker a disposizione di coach Spahjia domani pomeriggio, per la sfida contro la Carpegna Prosciutto. Il forte americano della Reyer, che viaggia a 14,9 punti di media, era stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione ‘per comportamento violento in fase di gioco’ nella gara disputata a Brindisi una settimana fa, ma la società veneziana ha pagato la penale.

Poi vedremo se lo staff deciderà o meno di concedere riposo a qualche atleta, visto che l’Umana è ormai matematicamente quarta e aspetta solo di conoscere l’avversaria dei quarti playoff, che sarà la quinta classificata, ad oggi Reggio Emilia. Designati gli arbitri di quest’ultima giornata che si disputa ancora alle 18.15 su tutti i campi, per la regola della contemporaneità: al Taliercio fischiano Giovannetti, Borgioni e Valleriani.

e. f.