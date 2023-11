L’avversario. Gevi, un concentrato di vero talento ed esperienza

Anticipo che apre la sesta giornata a Pesaro con la Vuelle che ospita la Gevi Napoli, a quota 6 punti in classifica, che condivide con la Pesaro la prestigiosa vittoria contro l’Olimpia Milano. La squadra partenopea, allenata dal croato Igor Milicic, allenatore anche della Polonia, è stata la sorpresa delle primissime giornate con le vittorie a Sassari e con Milano, prima di perdere a Brescia e lunedì scorso contro Bologna. In cabina di regia inventa Tyler Ennis, 18ª scelta all’Nba Draft del 2014, con un passato tra Bucks, Rockets e Lakers, autore di un ottimo inizio di stagione con 11,5 punti e 6 assist a partita, miglior passatore del campionato. Guardia titolare viene schierato Justin Kyle Jaworski, 9 punti con il 27,6% da tre punti (829), con in uscita dalla panchina la combo guard Jacob Pullen, schierabile in entrambi i ruoli, e Giovanni De Nicolao. Nel ruolo di ala piccola è stato scelto l’usato sicuro, con Michal Sokolowski trasferitosi a Napoli dopo tre stagioni a Treviso, e Michele Ebeling pronto a scendere in campo nei pochi minuti concessogli (venti nelle cinque partite). Sotto canestro è la zona dove passano le fortune della Gevi, con ala grande Tomislav Zubcic e centro Tariq Owens, ex Varese, supportato dall’italiano Lever. L’ala grande croata è la prima punta offensiva di questa squadra, autore di 17,4 punti in campionato (terzo miglior marcatore) con un efficiente 1426 da tre punti (53,8%). Il centro super atletico Owens, solo 84 chili di peso per 206 cm, è il secondo miglior rimbalzista del campionato (8,6) e secondo miglior stoppatore (1,2), a cui aggiunge 10,4 punti con la miglior percentuale dal campo del torneo, il 72,4%. Già eletto MVP della seconda giornata, lo aspetta ora il bellissimo duello contro Leonardo Totè, miglior italiano del mese di ottobre.

Leonardo Selvatici