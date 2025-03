Le pagelle di Pistoia. Paschall da ’5’ piace, male Cooke, Kemp c’è

Saccaggi 6: rabbia, orgoglio, difesa: Sacca le ha provate di tutte per tentare di salvare il salvabile ma l’impresa era decisamente ardua.

Forrest 6,5: gli avversari gli stanno addosso senza farlo respirare ma lui riesce ugualmente a trovare qualche buco nella difesa per gonfiare la retina: di più non poteva fare.

Ceron 5: una partita in salita con i 3 falli in attacco che condizionano la sua prova. Non riesce mai a trovare i tempi ed il ritmo giusto.

Kemp 6,5: chiude con una doppia-doppia da 12 punti e 12 rimbalzi, si danna l’anima in attacco ed in difesa per un’altra prestazione sopra le righe.

Cooke 5: male in difesa, al rimbalzo ed in attacco, per il lungo biancorosso una serata da dimenticare peraltro contro la sua ex squadra.

Paschall 6,5: gioca da 5 e non è di certo il suo ruolo, ma segna 16 punti in 19 minuti mettendo in mostra lampi di grande classe. Potrebbe essere uno spunto buono per il futuro.

Della Rosa 5,5: il capitano questa volta non riesce ad incidere da par suo. A dire la verità ci prova ma non riesce ad entrare nei ritmi giusti della partita.

Benetti 6: quando viene chiamato in causa risponde presente: in 13 minuti di utilizzo segna 6 punti e cattura 5 rimbalzi.

Boglio 5: si trova al cospetto di avversari che sono di una caratura maggiore e soffre la differenza. Diciamo che per lui si tratta di un’esperienza in più da mettere nel proprio bagaglio.

Okorn 6: troppa differenza tecnica e fisica tra le due squadre al punto che trovare le contromisure è difficile se non impossibile. La squadra nei primi due quarti ha giocato bene poi si è sciolta come neve al sole sotto le bordate degli avversari. In tutta sincerità non sappiamo cosa avrebbe potuto inventarsi il coach biancorosso per fermare la furia di Trento anche perché puoi girare la squadra come vuoi, ma alla fine i mezzi a disposizione rimangono sempre questi.

Maurizio Innocenti