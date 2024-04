LeBron a un passo dall’eliminazione. Banchero lancia Orlando

LeBron James è a un passo dall’eliminazione nei playoff della Nba. I campioni in carica dei Denver Nuggets passano 105-112 alla Crypto.com Arena di Los Angeles e ora sono sul 3-0 nella serie, ai gialloviola non bastano un Anthony Davis ancora una volta molto positivo e un LeBron James da 26 punti e 9 assist. Sotto 3-0, ora per i ragazzi di Darvin Ham lo striscione di fine stagione si fa molto vicino.

Intanto i Sixers trascinati da Joel Embiid, nonostante un problema ai muscoli facciali, stendono New York con 50 punti della loro stella e si riportano sotto 1-2 nella serie. C’è gloria anche per Paolo Banchero che regala ai Magic il successo contro Cleveland e Orlando provano a rialzare la testa.

Stephen Curry invece ha vinto il premio come giocatore più decisivo della regolar season in Nba. Il campione dei Golden State Warriors ha preceduto Demar DeRozan dei Chicago Bulls e Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder. Anche se Curry, 36 anni, eliminato a sorpesa con i Warriors ai play-in, preferirebbe essere ancora in corsa per l’anello con i suoi Warriors.