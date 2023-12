L’ex capitano. Carlos Delfino torna in campo. Riparte da Cento

Carlos Delfino torna a giocare. Dopo essersi aggregato alla Sella Cento per gli allenamenti, il campione argentino ha accettato la corte della società che milita in A2 e sabato sera debutterà contro Chiusi.

"È con grande soddisfazione – ha detto ieri coach Mecacci – che annunciamo l’ingaggio sino al termine della stagione di Carlos Delfino. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni, per lui parla la sua carriera costellata di successi, sia a livello individuale, che di club, che di nazionale. Non ha bisogno di presentazioni perché abita con la famiglia qua a Cento e perché si allena con noi già dal 4 ottobre, quando è venuto a darci una mano per raggiungere un numero di atleti sufficiente per le nostre sessioni lavorative in palestra. Ci darà una grande mano in termini di esperienza, in termini di qualità ed ovviamente anche a livello di rotazioni".