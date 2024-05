Libertas da urlo, Faenza ko 83-68

Livorno, 4 maggio 2024 - Buona la prima per la Libertas, che fa sua Gara-1 dei quarti di finale playoff per l’A2 battendo Faenza 83-68. Squadra tostissima, piena a zeppa di talento e ben allenata da coach Garelli, ex LL che nel 2021 sfiorò il salto di categoria se non fosse stato per Piacenza. Settima nella regular season del girone B, ma roster costruito a puntino, pericoloso e profondo. Ma la Akern è stata praticamente perfetta, nel solco del derby stratosferico vinto contro la Pielle nell’ultima giornata di campionato.

Francesco Fratto best scorer di serata con 17 punti a referto, in una partita dominata sotto canestro e vinta grazie alla solita difesa asfissiante di Fantoni e compagni, con un attacco ispirato e con buone percentuali al tiro. Insomma, l’impatto alla post season degli amaranto è stato di peso e notevole, adesso serve blindare gara-2, portare la serie sul 2-0 lunedì sera, prima di spostarsi in terra emiliana. ReggioSolaris permettendo. Ci sarà da scommettere che già dopodomani Poletti e compagni scenderanno di nuovo al PalaMacchia col dente avvelenato.

STARTING FIVE LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poletti (all. Garelli)

Arbitri Scarfò di Palmi e Parisi di Catania

1QT (31-17)

Rompe il ghiaccio Faenza, con un fade away di Poletti (0-2). Pronta la risposta della Libertas con Fantoni (2-2). Prima bomba di serata per Fratto al minuto 3 (8-4). Sul ribaltamento Faenza si scioglie e trova il tiro dal perimetro (8-7). Trova gioco e ritmo la Libertas giunti a metà del primo tempino, sfruttando qualche errore di troppo della ReggioSolaris dell’ex Garelli. Fratto approfitta di una palla persa banale degli emiliani e indisturbato viaggia a canestro (12-7). Ricci piazza la tripla battezzata dalla difesa di Faenza (17-9). Garelli spende il primo time out di serata al minuto 6. Scappa sul +10 la LL in uscita con il jumper di Tozzi (19-9). Buca domina in area e schiaccia sfruttando i centimetri (21-10). Grande LL in questo primo quarto. Canestrone di Pastore sbilanciato in elevazione capitalizzando il rimbalzo (24-15). Sebastian Vico si fa vedere e sentire, dal mid range (24-17). Andreazza corre ai ripari e chiama time out. Ondata amaranto con la tripla di Saccaggi dall’angolo cadendo all’indietro e col tiro realizzato dall’area da Bargnesi (31-17). Sontuoso primo quarto degli uomini di Andreazza.

2QT (45-35)

Batte un colpo Faenza con Pastore alla ripresa del gioco (31-19). Tanti falli e gioco spezzettato nella prima metà si secondo quarto. Bargnesi dalla lunetta fa 2/2 dopo il contatto falloso in area (35-22). Bellissimo canestro all’indietro del capitano Fantoni sul pitturato nonostante 4 mani in faccia dei difensori (37-24). Bomba a segno importantissima per Faenza, che vuole a tutti i costi rimanere agganciata alla partita (40-30). Peccato che Fratto risponda subito dal perimetro (43-30). Illuminante palla di Vico che taglia a fettine la difesa LL con Begarin che appoggia facile facile al vetro la palla del 43-32. Tripla apertissima di Pastore che sfrutta l’extra pass di Vico a 45 secondi dall’intervallo lungo (43-35). Squadre all’intervallo lungo sul 45-35.

3QT (63-49)

Ricci sblocca subito il terzo quarto con una penetrazione efficace (47-35). Poletti sfrutta il tonnellaggio in area e mette il canestro del 47-39. Ma sul ribaltamento Ricci non perdona dal perimetro (50-39). Anche Vico non perdona quando ha spazio a disposizione, letale dal mid range complica la marcatura lasca di Allinei (50-41). Faenza di nuovo riduce a singola cifra lo svantaggio a metà terzo quarto. Fratto gioca sull’esperienza, finta, manda a vuoto Pastore e segna il canestro in area del 54-41. Tripla in campo aperto nell’azione successiva proprio dello stesso Pastore (54-44). Crocevia di frazione è la tripla di Greg Allinei, proprio quando Faenza provava con fatica ad accorciare lo svantaggio: bomba piedi a posto, con passo di lato dopo la finta riuscita a saltare la marcatura (63-47). Garelli chiama nuovo time out. Ma nulla cambia, si va al quarto quarto con la Libertas avanti 63-49.

4QT (83-68)

Funziona a meraviglia la combinazione Bargnesi-Buca: il primo assiste, il secondo finalizza gli alley-oop (65-49). Ancora Dorin schiaccia con tutta la sua forza fisica la palla del 67-51, che già odora di vittoria. Allinei ormai fa scorrere i titoli di coda alla partita con la tripla dall’angolo indisturbato che vale il 72-57. Ormai Faenza pare aver alzato bandiera bianca con 5 minuti di anticipo. Tripla ammazza partita finale di Tozzi (83-68) quando manca meno di un minuto. Punteggio finale: 83-68. La Libertas vince gara-1.